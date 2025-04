Borussias Frauen waren bei Union Berlin ohne Chance. – Foto: Felix Schlikis

Frauen: Borussia MG verhilft Union Berlin zum Aufstieg An der Alten Försterei sind Borussias Frauen vor 14.000 Zuschauer nur Statisten bei der Aufstiegsfeier des 1. FC Union Berlin. Das 1:6 ist Borussias höchste Saisonniederlage. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga 1. FC Union Borussia MG

Es war ein historisches Spiel: 14.047 Fans verfolgten die Begegnung zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach im Stadion An der Alten Försterei. Nie waren es mehr Besucher bei einem Spiel in der 2. Bundesliga. Der vorherige Rekord lag bei 6676 Zuschauern, ebenfalls aufgestellt von Union im Heimspiel am 13. April dieses Jahres gegen den FC Ingolstadt.

So., 27.04.2025, 13:00 Uhr 1. FC Union Berlin 1. FC Union Borussia Mönchengladbach Borussia MG 6 1 Abpfiff Der große Ansturm hatte derweil seinen Grund: Für die Frauen von Union konnte an diesem Tag der Durchmarsch aus der Drittklassigkeit in die 1. Bundesliga gelingen. Und Borussia war letztendlich kein Gegner auf Augenhöhe. Am Ende stand eine 1:6-Niederlage – die höchste Pleite der bisherigen Saison für das Team von Jonas Spengler.

Union von Beginn an heiß Die Gastgeberinnen setzten Borussia von Beginn an unter Druck und nutzten in der Anfangsphase ihre ersten beiden Chancen, um auf 2:0 zu stellen. Anna Weiß staubte in der siebten Minute nach einer Ecke zur frühen Führung ab, keine 180 Sekunden später brach Naika Reissner auf der rechten Seite des Strafraums durch und jagte das Leder in die linke Ecke. Borussia ließ sich von diesem Doppelschlag zunächst nicht beirren und sorgte umgehend für den Anschlusstreffer: Nach gutem Zuspiel von Kyra van Leeuwe schlenzte Suus van der Drift die Kugel sehenswert in den rechten Giebel (18.).