Frauen: Borussia kassiert fünf Tore und rutscht Richtung Abstiegszone

Kurz vor der Winterpause mehren sich die Rückschläge bei den Frauen von Borussia Mönchengladbach. Bei der SG Andernach verlor die Mannschaft von Trainer Jonas Spengler am Sonntag deutlich mit 1:5. Aus den vergangenen sechs Partien holte Borussia somit nur einen Sieg und vier Punkte. In der Tabelle rutscht Borussia auf Platz elf ab, dem letzten Nichtabstiegsplatz. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf Bayern München II und Platz zwölf.

Borussia startete zunächst jedoch gut ins Spiel und hätte in der 4. Spielminute in Führung gehen müssen. Nachdem Andernachs Torfrau Lisa Krupp die Kugel in die Füße von Kristina Bartsch spielte, schoss diese den Ball allerdings über das Tor. Einen zweiten Defensivfehler der Andernacher nutze das Team von Trainer Jonas Spengler dann aber: Miray Cin blieb alleine vor Krupp eiskalt, umkurvte die Torhüterin und schob zur verdienten VfL-Führung ein (10.).

Im direkten Gegenzug konnte allerdings auch die SG Andernach einen Abwehrpatzer nutzen. Die Szene wirkte wie eine Kopie von Borussias Treffer, doch hier wusste sich Borussias Schlussfrau Jil Frehse nur noch mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Strafstoß versenkte Vanessa Zilligen zum Ausgleich (12.).

Im Anschluss bot sich erneut der Borussia die Chance zum erneuten Treffer, doch Alina Abdii scheiterte an Krupp (17.). Stattdessen drehten die Gastgeberinnen die Partie komplett: Carolin Schraa staubte eine Hereingabe von Leonie Wäschenbach ab (24.). Auf beiden Seiten gab es nun gute bis sehr gute Möglichkeiten, doch sowohl Miray Cin nach feinem Solo (32.) als auch Andernachs Leonie Krump (36.) konnten den Ball nicht im Tor unterbringen. So ging es mit dem 1:2 aus Borussia-Sicht in die Kabinen.

Nur neun Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Andernachs Lisa Kossmann auf der rechten Seite in den Strafraum zog und Carolin Schraa fand, die mit ihrem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 erhöhte (54.). Nachdem Andernachs Malou Müller zunächst nur die Latte traf (59.), legte Isabel Pfeiffer sogar noch das 4:1 nach (61.).

Kaum offensive Akzente

Borussia tat sich in den zweiten 45 Minuten schwer, eigene Offensivaktionen zu entwickeln. Die beste Möglichkeit hatte Cin, deren Schuss von Krupp stark pariert wurde (73.). Stattdessen traf erneut Andernach: Leonie Krump sorgte per Flachschuss aus 18 Metern für den 5:1-Endstand (76.).

„Wir hatten in der ersten Halbzeit genug hochkarätige Chancen, um mit einer Führung in die Pause zu gehen“, sagte Coach Spengler und fügte an: „Aber davon kann man sich nichts kaufen, und wenn der Gegner so effektiv spielt, dann verliert man am Ende hoch. Wir müssen jetzt versuchen, mit einem Erfolgserlebnis versöhnlich in die Winterpause zu gehen.“

Im letzten Spiel des Jahres 2025 treffen Borussias Frauen am kommenden Sonntag, um 14 Uhr auf die Zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt.