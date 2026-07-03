Frauen: BOL, Bezirksligen und Kreisligen eingeteilt

Die Ligeneinteilung der Oberpfälzer Frauen-Fußballligen für die Spielzeit 2026/27 steht! Anders als in den Vorjahren, wurde zeitgleich zur Bezirksoberliga und den zwei Bezirksligen auch die Einteilung der drei Kreisligen publiziert. In der zehnköpfigen Bezirksoberliga tummeln sich vier neue Mannschaften: Die beiden Landesliga-Absteiger SV Wilting und 1. FC Schwarzenfeld sowie die Neulinge TSV Flossenbürg und SC Regensburg II bereichern das Klassement. Die Bezirksligen müssen jeweils mit neun Teams auskommen.
Erfreulich: Es gibt vier neue Mannschaften im Spielbetrieb. Und zwar den SV Altenstadt/Waldnaab, den SV Mitterkreith sowie die aus der Freizeitliga kommenden SV Wenzenbach II und SG Eichlberg-Neukirchen II / Lupburg II. Auch die vorläufigen Spielpläne wurden bereits an die Vereine verschickt. Die Arbeitstagung für die Frauen findet am Dienstag, den 14. Juli im Turmrestaurant Obermeier in Klardorf statt.
Bezirksoberliga (10 Mannschaften): DJK Daßwang, TSV Flossenbürg (Aufsteiger), SV Leonberg (Aufstiegsverzicht als Meister), SC Luhe-Wildenau, TSV Neudorf, SC Regensburg II (Aufsteiger), VfB Regensburg 1. FC Schwarzenfeld (Absteiger), TSV Theuern II, SV Wilting (Absteiger)
Bezirksliga Nord (9): SV Altenstadt/Voh. II (Aufsteiger), FC Altrandsberg (Aufsteiger), SV 08 Auerbach, SG Dachelhofen / Haselbach / Ensdorf, DJK Dürnsricht/Wolfring (Aufsteiger), DJK-SV Rettenbach, SG Thenried II / SG Schloßberg, SG Weidenthal-Guteneck / Altendorf, SG Winklarn / Dieterskirchen / Silbersee