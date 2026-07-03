Frauen: BOL, Bezirksligen und Kreisligen eingeteilt Je zwei Auf- und Absteiger bereichern die Bezirksoberliga +++ Vier Mannschaften sind neu im Spielbetrieb von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Gehen in der Bezirksoberliga an den Start: Der SV Leonberg (in Weiß) verzichtete als BOL-Meister auf sein Aufstiegsrecht, der SV Wilting (in Schwarz) stieg aus der Landesliga ab. – Foto: Thomas Schneider

Die Ligeneinteilung der Oberpfälzer Frauen-Fußballligen für die Spielzeit 2026/27 steht! Anders als in den Vorjahren, wurde zeitgleich zur Bezirksoberliga und den zwei Bezirksligen auch die Einteilung der drei Kreisligen publiziert. In der zehnköpfigen Bezirksoberliga tummeln sich vier neue Mannschaften: Die beiden Landesliga-Absteiger SV Wilting und 1. FC Schwarzenfeld sowie die Neulinge TSV Flossenbürg und SC Regensburg II bereichern das Klassement. Die Bezirksligen müssen jeweils mit neun Teams auskommen.



Erfreulich: Es gibt vier neue Mannschaften im Spielbetrieb. Und zwar den SV Altenstadt/Waldnaab, den SV Mitterkreith sowie die aus der Freizeitliga kommenden SV Wenzenbach II und SG Eichlberg-Neukirchen II / Lupburg II. Auch die vorläufigen Spielpläne wurden bereits an die Vereine verschickt. Die Arbeitstagung für die Frauen findet am Dienstag, den 14. Juli im Turmrestaurant Obermeier in Klardorf statt.

Die neuen Frauenligen im Überblick: Bezirksoberliga (10 Mannschaften): DJK Daßwang, TSV Flossenbürg (Aufsteiger), SV Leonberg (Aufstiegsverzicht als Meister), SC Luhe-Wildenau, TSV Neudorf, SC Regensburg II (Aufsteiger), VfB Regensburg 1. FC Schwarzenfeld (Absteiger), TSV Theuern II, SV Wilting (Absteiger)



Bezirksliga Nord (9): SV Altenstadt/Voh. II (Aufsteiger), FC Altrandsberg (Aufsteiger), SV 08 Auerbach, SG Dachelhofen / Haselbach / Ensdorf, DJK Dürnsricht/Wolfring (Aufsteiger), DJK-SV Rettenbach, SG Thenried II / SG Schloßberg, SG Weidenthal-Guteneck / Altendorf, SG Winklarn / Dieterskirchen / Silbersee





Frauen Bezirksliga Süd (9): TSV Aufhausen, TV Barbing (Absteiger), SV Breitenbrunn (Absteiger), SG Lupburg / Eichlberg-Neukirchen, SG Michelsneukirchen / Regental, SG Painten / Beratzhausen, SG SC Regensburg III / FC Jura 05 (Aufsteiger), SC Sinzing, SV Wenzenbach



Kreisliga 1 (8): SV Altenstadt/WN (neu), SG Ebermannsdorf / Rosenberg, FC Edelsfeld, SC Eschenbach, SC Kirchenthumbach (Absteiger), SC Luhe-Wildenau II, TSV Neudorf II, SG Ursensollen / Illschwang / Kauerhof









Kreisliga 2 (7): SV Lohberg, SV Mitterkreith (neu), SG Pullenried / Eslarn, FC OVI-Teunz (Absteiger), SG Rettenbach II / Zinzenzell II, SSV Schorndorf, SV Wilting II



Kreisliga 3 (8): TSV Brunn (Absteiger), SG Burglengenfeld / Katzdorf, SG Eichlberg-Neukirchen II / Lupburg II (aus der Freizeitliga), SG Regensburger Turnerschaft / Freier TuS Regensburg, SG VfB Regensburg II / BSC Regensburg (Absteiger), FSV Steinsberg, SV Wenzenbach II (aus der Freizeitliga), SG Ziegetsdorf / Oberndorf