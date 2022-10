Frauen BOL: BCF Wolfratshausen bleibt tadellos – Höhenrain verliert wegen Chancenwucher Arndt trifft doppelt nach Standards

Zur Halbzeit sah es noch nach einem recht ausgeglichenen Spiel in der Bezirksoberliga aus. Nach 90 Minuten feierten die Farcheter Fußballerinnen ihren fünften Punktspielsieg am Stück, weil sich ihre Standards als Waffe erwiesen. Als Favorit angetreten, mussten die BCF-Frauen nach acht Minuten einem Rückstand hinterherlaufen, weil Traunsteins Stürmerin bei einem Konter der Abwehr enteilt war und den Ball an der herausstürmenden Torhüterin vorbeilegte – 0:1. Die Reaktion folgte prompt: BCF-Topscorerin Katharina Frankl glich nach einer Viertelstunde per Abstauber nach einer Ecke aus. Eck- und Freistöße sollten im weiteren Verlauf der Partie noch wichtig werden.

BCF Wolfratshausen: Spielerinnen beweisen einmal mehr als Standardexpertise

Denn nach dem Seitenwechsel zeigten die Wolfratshauserinnen, die ohnehin schon ein spielerisches Übergewicht hatten, Durchsetzungsstärke nach ruhenden Bällen. „Unsere Varianten funktionieren immer besser“, sagte Tobias Bernwieser.

Der Trainer war zwar auch mit den Chancen zufrieden, die seine Mannschaft aus dem laufenden Spiel erarbeitete – im Fokus stand diesmal aber die Standardstärke. Zweimal setzte sich Marie Arndt nach exakten Flanken gegen ihre Bewacher durch und wuchtete den Ball mit dem Kopf ins Tor – punktgenau in den Winkel und mit viel Tempo (63./84.) . Auch das vierte BCF-Tor fiel nach einem Standard: Eine Traunsteinerin fälschte kurz vor Schlusspfiff den Ball unhaltbar ins eigene Netz ab zu einem – nach der zweiten Hälfte – auch in dieser Höhe verdienten 4:1. (dst)