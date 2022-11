Frauen: Blitzstart des MFFC belohnt Hessenligist MFFC Wiesbaden führt nach sieben Minuten 2:0, Verbandsligist FSV Schierstein 08 mit gewaltiger personeller Hypothek

Im zweiten Abschnitt stockten Carla Nehm und Fiona Röhrig auf. „Wir sind super reingekommen, haben aber in der zweiten Halbzeit zu viel zugelassen“, sagte MFFC-Coach Jan Fiala. In der Liga geht es nun zur TSG Lütter (Sa., 14.30 Uhr), im Hessenpokal zum FFC Runkel (Mi., 21. November, 19.30 Uhr).

Bei den Verbandsliga-Frauen des FSV Schierstein 08 ballten sich die negativen Umstände. Von 26 Spielerinnen standen aus verschiedenen Gründen nur zwölf zur Verfügung. Auf dem schwer bespielbaren Rasen von Primus SG Haitz sorgte Selma Wittich bei Nebel für den Lichtblick zum 1:1, doch am Ende stand eine zu hohe 1:4-Pleite. Dazu trübte die Verletzung der zur Pause ausgeschiedenen Viviana Heise das Bild. Am Samstag (17 Uhr) kommt die SSG Darmstadt an den Zehntenhof.