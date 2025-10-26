Frauen bleiben vorne

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken läuft es in der Regionalliga Südwest derzeit richtig gut. Nach dem bislang einzigen Remis bei der SV Elversberg wurde mit dem 4:0 (2:0) als Gast von TuS Issel in Schweich der zweite Sieg in Folge erzielt, so dass das Team von Trainer Taifour Diane weiter ungeschlagen ist. Besser noch, der ärgste Verfolger SC 13 Bad Neuenahr musste als Gast der SG Andernach 99 II fast gleichzeitig bei der 0:2 (0:1)-Niederlage Federn lassen. "Wir sind gut ins Spiel gekommen, machen nach einer ecke gleich das 0:1 und legen kurz vor der Pause nach einer Flanke von rechts das zweite tor nach. Da konnten wir unser gutes Spiel mit einem Vorsprung in die Pause mitnehmen", sagte Trainer Taifour Diane nach dem Spiel an der Mosel. Den ersten Treffer erzielte Kimberley Ruhstorfer in der 24. Minute nach einer Ecke, Lara Martin war in der 42. Minute zur Stelle. "Wir wollten das Ergebnis früher ausbauen, das ist uns aber nicht gleich gelungen. Sie hatten eine einzige Chance, wo unsere Torhüterin klären musste. Am Ende haben wir noch zwei Tore nachgelegt", freute sich der Trainer über den Fünf-Punkte-Vorsprung auf die SV Elversberg. Den dritten FCS-Treffer erzielte Lilli Berwind in der 88. minute, in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Laura Eicher noch zum Endstand.