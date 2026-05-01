Frauen-Bezirkspokale: Winnenden, Neuenstein und SGM Kirchberg jubeln

Wer wird Bezirkspokalsieger der Frauen? Am heutigen Freitag sind in drei Bezirken bei den Endspielen die Entscheidungen gefallen. Auf FuPa gibt es die Übersicht dazu.
In Ilsfeld erlebten die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle, das erst im ultimativen Showdown gipfelte. Der TSV Neuenstein II, im Vorjahr noch knapp gescheitert, wollte diesmal den Thron besteigen. Nicole Polny brachte das Team in der 18. Minute in Führung, doch Lisa von der Heide glich für Heilbronn noch vor der Pause aus (30.). Als Polny in der 62. Minute ihren Doppelpack schnürte, schien der Sieg greifbar, doch die Freude währte nur Sekunden: Nisane Gezer antwortete postwendend mit dem 2:2 (63.). Nach einer torlosen Schlussphase musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Dort behielt der TSV Neuenstein II die Nerven und feierte mit einem 8:7-Sieg nach Elfmeterschießen die ersehnte Wiedergutmachung für das verlorene Finale des Vorjahres.
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In Schwendi kam es zum Duell zweier Teams aus der Regionenliga, Staffel 6, doch das Spiel war fast schon entschieden, bevor es richtig begonnen hatte. Die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz überrollte Mietingen in einer furiosen Anfangsviertelstunde. Bereits in der 2. Minute verwandelte Eva-Maria Pfau einen Foulelfmeter zur Führung. Isabelle Gschwind (10.) und Melissa Eßlinger (13.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 3:0 hoch. Mietingen bewies jedoch Moral und kämpfte sich in der Schlussphase zurück. Svenja Petersohn verkürzte in der 78. Minute, und in der Nachspielzeit (90.+3) fiel sogar noch der Anschlusstreffer zum 3:2. Am Ende rettete Kirchberg den Vorsprung jedoch über die Zeit und bejubelt den Gewinn des Bezirkspokals.
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Ein wahrer Abnutzungskampf entwickelte sich in Steinach zwischen dem Pokalverteidiger aus Schorndorf und der SV Winnenden. Carolin Franzki brachte den Herausforderer aus der Regionenliga, Staffel 2, zunächst in Front (26.). Nach dem Seitenwechsel drehte Schorndorf die Partie durch Treffer von Larissa Tihanyi (48.) und Laura Rotärmel (56.) und wähnte sich bereits auf dem Weg zur Titelverteidigung. Doch Emily Mayerlen rettete Winnenden in der 66. Minute mit dem 2:2 in die Verlängerung. Dort avancierte Mayerlen endgültig zur Heldin des Tages: In der 102. Minute erzielte sie den Siegtreffer zum 3:2-Endstand. Während Schorndorf den Titel abgeben muss, krönt Winnenden seine starke Leistung mit dem Pokalsieg.