Frauen-Bezirkspokale: Winnenden, Neuenstein und SGM Kirchberg jubeln Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobias Sellmaier

Wer wird Bezirkspokalsieger der Frauen? Am heutigen Freitag sind in drei Bezirken bei den Endspielen die Entscheidungen gefallen. Auf FuPa gibt es die Übersicht dazu.

In Ilsfeld erlebten die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle, das erst im ultimativen Showdown gipfelte. Der TSV Neuenstein II, im Vorjahr noch knapp gescheitert, wollte diesmal den Thron besteigen. Nicole Polny brachte das Team in der 18. Minute in Führung, doch Lisa von der Heide glich für Heilbronn noch vor der Pause aus (30.). Als Polny in der 62. Minute ihren Doppelpack schnürte, schien der Sieg greifbar, doch die Freude währte nur Sekunden: Nisane Gezer antwortete postwendend mit dem 2:2 (63.). Nach einer torlosen Schlussphase musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Dort behielt der TSV Neuenstein II die Nerven und feierte mit einem 8:7-Sieg nach Elfmeterschießen die ersehnte Wiedergutmachung für das verlorene Finale des Vorjahres.

--- Frauen-Bezirkspokal Oberschwaben

In Schwendi kam es zum Duell zweier Teams aus der Regionenliga, Staffel 6, doch das Spiel war fast schon entschieden, bevor es richtig begonnen hatte. Die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz überrollte Mietingen in einer furiosen Anfangsviertelstunde. Bereits in der 2. Minute verwandelte Eva-Maria Pfau einen Foulelfmeter zur Führung. Isabelle Gschwind (10.) und Melissa Eßlinger (13.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 3:0 hoch. Mietingen bewies jedoch Moral und kämpfte sich in der Schlussphase zurück. Svenja Petersohn verkürzte in der 78. Minute, und in der Nachspielzeit (90.+3) fiel sogar noch der Anschlusstreffer zum 3:2. Am Ende rettete Kirchberg den Vorsprung jedoch über die Zeit und bejubelt den Gewinn des Bezirkspokals. --- Frauen-Bezirkspokal Rems/Murr/Hall