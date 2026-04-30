Frauen-Bezirkspokale: Drei Endspiele stehen morgen an

Wer wird Bezirkspokalsieger der Frauen? Am morgigen Freitag fallen in drei Bezirken bei den Endspielen die Enstscheidungen. Auf FuPa gibt es die Übersicht dazu.
In Ilsfeld kommt es zum Finale zweier Teams aus der Regionenliga, Staffel 1. Die Zweitvertretung des TSV Neuenstein brennt darauf, das Trauma des Vorjahres zu besiegen: Damals reichte es nur für den undankbaren Titel des Vize-Pokalsiegers. Nun kehren sie auf die große Bühne zurück, getragen von einer überragenden Ligasaison, in der sie mit 47 Punkten einsam an der Tabellenspitze thronen. Doch der Gegner hat es in sich: Der SV Heilbronn am Leinbach, aktuell Tabellenfünfter, hat im Pokal oft seine ganz eigene Dynamik entwickelt. Für Neuenstein ist es die Chance zur Vollendung, für Heilbronn die Gelegenheit, dem Favoriten die Tour zu vermasseln.
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Das Finale in Schwendi verspricht Hochspannung pur, denn hier treffen die direkten Verfolger der Regionenliga, Staffel 6, aufeinander. Es ist das Spiel der Spiele zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenzweiten. Die SG Mietingen führt das Tableau mit 39 Punkten knapp an, dicht gefolgt von der SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz mit 36 Zählern. Dass diese beiden Teams nun im Finale des Bezirkspokals die Klingen kreuzen, ist die logische Konsequenz ihrer Dominanz. In Oberschwaben wird morgen nicht nur Fußball gespielt, es wird um die Vorherrschaft in der Region gerungen.
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In Steinach trifft Tradition auf aktuelle Formstärke. Die SG Schorndorf betritt den Rasen als amtierender Pokalverteidiger – eine Rolle, die Stolz, aber auch schweren Druck mit sich bringt. In der Regionenliga, Staffel 2, belegt Schorndorf derzeit den fünften Rang. Die SV Winnenden hingegen tritt selbstbewusst an: Als Tabellendritter mit 36 Punkten stehen sie im Klassement deutlich vor dem Pokalverteidiger. Winnenden will den Thron stürmen, während Schorndorf alles daransetzen wird, seine Trophäe zu verteidigen.