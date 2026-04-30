Frauen-Bezirkspokale: Drei Endspiele stehen morgen an

In Ilsfeld kommt es zum Finale zweier Teams aus der Regionenliga, Staffel 1. Die Zweitvertretung des TSV Neuenstein brennt darauf, das Trauma des Vorjahres zu besiegen: Damals reichte es nur für den undankbaren Titel des Vize-Pokalsiegers. Nun kehren sie auf die große Bühne zurück, getragen von einer überragenden Ligasaison, in der sie mit 47 Punkten einsam an der Tabellenspitze thronen. Doch der Gegner hat es in sich: Der SV Heilbronn am Leinbach, aktuell Tabellenfünfter, hat im Pokal oft seine ganz eigene Dynamik entwickelt. Für Neuenstein ist es die Chance zur Vollendung, für Heilbronn die Gelegenheit, dem Favoriten die Tour zu vermasseln.