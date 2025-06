Frauen: Bezirksoberliga und Bezirksligen eingeteilt

Frühzeitig hat der Oberpfälzer Bezirks-Spielausschuss für den Frauenfußball die Einteilung der drei Spielklassen auf Bezirksebene vorgenommen. Sowohl die Bezirksoberliga als auch die Bezirksligen Nord und Süd gehen auch in der Saison 2025/26 mit je zehn Mannschaften an den Start. Es gibt einige neue Gesichter, aber auch einen Rückzug sowie einen Zwangsabstieg.

Neu in der Bezirksoberliga sind die beiden Aufsteiger VfB Regensburg und TSV Neudorf. Von oben kommt kein Team herunter. Dafür hat der 1. FC Schwarzenfeld als BOL-Meister den Sprung in die Landesliga geschafft. Als einziger Absteiger im Bezirks-Oberhaus ist der SC Regensburg II notiert, der die Saison als Tabellenletzter abschloss. Durch den Abstieg wird die dritte Mannschaft des Sportclubs von der Bezirks- in die Kreisliga zwangsversetzt. So schreibt es die Spielordnung vor.



Vier neue Gesichter dürfen die Bezirksligen begrüßen: die Aufsteiger SV 08 Auerbach, SG Winklarn/Dieterskirchen/Silbersee, SG VfB Regensburg II/Brunn II/BSC/Walhalla und SC Sinzing. Absteiger aus den Bezirksligen gibt es formal keine, da der FC Altrandsberg zurückgezogen hat und der SC Regensburg III als Zwangsabsteiger ans Tabellenende gesetzt wird.





Die neuen Ligen im Überblick:



Frauen Bezirksoberliga (10 Mannschaften): SV Altenstadt/Voh., TV Barbing, SV Breitenbrunn, TSV Brunn, DJK Daßwang, SV Leonberg, SC Luhe-Wildenau, TSV Theuern II, TSV Neudorf (Aufsteiger), VfB Regensburg (Aufsteiger)



Frauen Bezirksliga Nord (10): SG Dachelhofen/Ensdorf/Haselbach, DJK Dürnsricht/Wolfring, TSV Flossenbürg, SC Kirchenthumbach, SV Leonberg II, SV Thenried II, FC OVI-Teunz, SG Weidenthal/Altendorf, SV 08 Auerbach (Aufsteiger), SG Winklarn/Dieterskirchen/Silbersee (Aufsteiger)



Frauen Bezirksliga Süd (10): TSV Aufhausen, SG Beratzhausen/Painten, SG Lupburg/Eichlberg-Neukirchen, SG Michelsneukirchen/Regental, SG Oberpfraundorf/Deuerling, DJK Rettenbach, SV Wenzenbach, SC Regensburg II (Absteiger), SG VfB Regensburg II/Brunn II/BSC Regensburg/Walhalla Regensburg (Aufsteiger), SC Sinzing (Aufsteiger)