– Foto: 1880 München
Frauen Bezirksliga: Vorentscheidung vertagt – Spannung pur!
Heimsiege prägen das Bild – Schützenhilfe für die Verfolger
von Helmut Kampa · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser
Favoritencheck und die Hoffnung der Jäger
Das Fußballwochenende in der Frauen Bezirksliga 02 startete am Samstag mit einer deutlichen Ansage. Während der TSV Otterfing vor heimischer Kulisse dem TSV Rott-Lech unterlag, hielt der FC Gerolfing durch einen knappen Erfolg gegen den SC Huglfing den Druck auf die Spitze aufrecht. Parallel dazu untermauerte der SV Untermenzing seine theoretischen Chancen: Durch einen souveränen Heimsieg gegen den TSV Neuried am Samstag wahrten sie die Möglichkeit, bei einer historischen Pleitenserie des Tabellenführers doch noch am Thron zu rütteln.
Bleibt der Thron in München wackelig?
Am Sonntag setzte sich das Geschehen mit zwei weiteren Partien fort. Die SG Puchheim / Gröbenzell behielt in einem engen Duell gegen den MTV Dießen am Ammersee die Oberhand. Den Schlusspunkt des Spieltags setzte der SV 1880 München, der gegen den ESV München Freimann keine Zweifel aufkommen ließ. Dennoch bleibt die rechnerische Lücke für die Konkurrenz bestehen: Sollte der Primus alle verbleibenden Partien verlieren, könnten neben Gerolfing auch Untermenzing, Dießen und sogar Huglfing theoretisch noch vorbeiziehen.
Rettung in Sicht oder der bittere Gang nach unten?
In der Tabelle führt der SV 1880 München mit 43 Punkten. Ein einziger Sieg fehlt ihnen noch, um gegenüber Untermenzing (31 Punkte) und Dießen (29 Punkte) aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs uneinholbar zu sein. Nur der FC Gerolfing (37 Punkte) könnte bei einer perfekten Resternte noch aus eigener Kraft gleichziehen. Am Ende des Tableaus wird die Lage für den TSV Otterfing immer prekärer. Trotz des Heimrechts am Samstag reichte es nicht für Punkte, wodurch das rettende Ufer bei neun Zählern Rückstand und nur noch drei ausstehenden Spielen fast außer Reichweite ist. Der TSV Rott-Lech hingegen kletterte durch den Auswärtserfolg an Gilching-Argelsried II vorbei auf Rang neun.
So., 03.05.2026, 17:00 Uhr
SG Puchheim / Gröbenzell – MTV Dießen am Ammersee
Puchheim dreht die Partie nach dem Seitenwechsel
In einem Duell auf Augenhöhe behielt die Spielgemeinschaft aus Puchheim und Gröbenzell am Ende die Oberhand. Zunächst gingen die Gäste vom Ammersee durch Sabrina Rapp kurz nach Wiederanpfiff in Führung. Doch die Heimmannschaft bewies Moral: Madlen Hiereth glich zunächst aus und sorgte kurz vor Ende der Partie mit ihrem zweiten Treffer für die Entscheidung. Trotz des Sieges bleibt die SG Puchheim / Gröbenzell auf dem siebten Tabellenplatz, während der MTV Dießen am Ammersee den vierten Rang behauptet.
Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr
TSV Otterfing – TSV Rott-Lech
Rott-Lech siegt im Kellerduell
In einer ereignisreichen Partie sicherte sich der TSV Rott-Lech wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Den Auftakt machte Daniela Hofmann in der achten Spielminute, worauf Nadine Degel postwendend mit dem Ausgleich reagierte. Doch die Gäste ließen nicht locker: Alexandra Hofmann, Simone Ambos und erneut Daniela Hofmannschraubten das Ergebnis noch vor der Halbzeitpause in die Höhe. Im zweiten Durchgang gelang Johanna Eberllediglich noch der Anschlusstreffer für das Schlusslicht. Während der TSV Rott-Lech damit den neunten Tabellenplatz festigt, bleibt der TSV Otterfing weiterhin auf dem elften und letzten Rang.
Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr
FC Gerolfing – SC Huglfing
Verfolger hält Anschluss an die Tabellenspitze
Der FC Gerolfing unterstrich seine Ambitionen im Aufstiegsrennen und feierte einen knappen Heimerfolg gegen den SC Huglfing. Matchwinnerin des Tages war Ramona Acar, die mit einem frühen Doppelpack in der vierten und 16. Minute die Weichen auf Sieg stellte. Die Gäste kamen in der zweiten Halbzeit durch den Treffer von Celina Costantini zwar noch einmal heran, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden. Der FC Gerolfing bleibt durch diesen Dreier auf dem zweiten Tabellenplatz, während der SC Huglfing weiterhin den fünften Rang belegt.
Sa., 02.05.2026, 16:30 Uhr
SV Untermenzing – TSV Neuried
Souveräner Heimsieg für Untermenzing
Der SV Untermenzing präsentierte sich vor heimischer Kulisse in Torlaune und ließ dem TSV Neuried keine Chance. Kurz vor dem Pausenpfiff brachten Lena Haslinger und Simone Kristensen die Gastgeberinnen mit einem Doppelschlag in Front. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Untermenzing spielbestimmend: Lotte Gais erhöhte nach einer Stunde, ehe Corinna Rduch in der Schlussminute den Endstand markierte. Der SV Untermenzing untermauert damit seinen dritten Tabellenplatz. Der TSV Neuried verweilt nach der deutlichen Niederlage auf dem achten Rang.
So., 03.05.2026, 17:00 Uhr
SV 1880 München – ESV München Freimann
Spitzenreiter lässt sich nicht beirren
Der Tabellenführer aus München musste gegen den ESV Freimann zunächst einen Rückschlag hinnehmen, als Sara Valentin die Gäste bereits in der siebten Minute in Führung brachte. Im zweiten Spielabschnitt drehte der Primus jedoch auf: Carla-Marie Hemmersmeier besorgte den Ausgleich, bevor Paula Ebert, Marie Grotz und Nicole Connertinnerhalb von nur zehn Minuten für klare Verhältnisse sorgten. Der SV 1880 München thront damit weiterhin einsam an der Spitze der Bezirksliga, während der ESV München Freimann auf dem sechsten Platz verharrt.