Frauen Bezirksliga: Vorentscheidung vertagt – Spannung pur!

– Foto: 1880 München

Favoritencheck und die Hoffnung der Jäger

Das Fußballwochenende in der Frauen Bezirksliga 02 startete am Samstag mit einer deutlichen Ansage. Während der TSV Otterfing vor heimischer Kulisse dem TSV Rott-Lech unterlag, hielt der FC Gerolfing durch einen knappen Erfolg gegen den SC Huglfing den Druck auf die Spitze aufrecht. Parallel dazu untermauerte der SV Untermenzing seine theoretischen Chancen: Durch einen souveränen Heimsieg gegen den TSV Neuried am Samstag wahrten sie die Möglichkeit, bei einer historischen Pleitenserie des Tabellenführers doch noch am Thron zu rütteln.

Bleibt der Thron in München wackelig?

Am Sonntag setzte sich das Geschehen mit zwei weiteren Partien fort. Die SG Puchheim / Gröbenzell behielt in einem engen Duell gegen den MTV Dießen am Ammersee die Oberhand. Den Schlusspunkt des Spieltags setzte der SV 1880 München, der gegen den ESV München Freimann keine Zweifel aufkommen ließ. Dennoch bleibt die rechnerische Lücke für die Konkurrenz bestehen: Sollte der Primus alle verbleibenden Partien verlieren, könnten neben Gerolfing auch Untermenzing, Dießen und sogar Huglfing theoretisch noch vorbeiziehen.

Rettung in Sicht oder der bittere Gang nach unten?

In der Tabelle führt der SV 1880 München mit 43 Punkten. Ein einziger Sieg fehlt ihnen noch, um gegenüber Untermenzing (31 Punkte) und Dießen (29 Punkte) aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs uneinholbar zu sein. Nur der FC Gerolfing (37 Punkte) könnte bei einer perfekten Resternte noch aus eigener Kraft gleichziehen. Am Ende des Tableaus wird die Lage für den TSV Otterfing immer prekärer. Trotz des Heimrechts am Samstag reichte es nicht für Punkte, wodurch das rettende Ufer bei neun Zählern Rückstand und nur noch drei ausstehenden Spielen fast außer Reichweite ist. Der TSV Rott-Lech hingegen kletterte durch den Auswärtserfolg an Gilching-Argelsried II vorbei auf Rang neun.