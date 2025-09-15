Frauen-Bezirksliga: Geestland dreht Derby nach WDB-Führung

Die SG WDB hat am 6. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West das Derby gegen den FC Geestland mit 1:3 verloren. Lange Zeit lagen die Gastgeberinnen vorne, doch dann drehte der Aufsteiger die Partie.
In der 12. Minute brachte Monique Limberg die SG mit 1:0 in Führung. Das Heimteam verteidigte diszipliniert, ließ wenig zu und ging mit dem knappen Vorsprung in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel kippte die Begegnung. In der 57. Minute traf Lara-Sophie Duetsch zum Ausgleich. „Dadurch merkte der Gast, dass hier doch etwas zu holen ist“, sagte SG-Trainer Chris Mehrtens. Nur zwei Minuten später nutzte Laura Manora Lesley Timm die Unsicherheit der Gastgeberinnen und erzielte das 1:2. In der Nachspielzeit sorgte Aileen Ollenhauer mit dem 1:3 für die Entscheidung.
„Eigentlich hat man nichts Großartiges zugelassen steht jedoch mit leeren Händen da. Punkte wären durchaus verdient gewesen, aber da standen wir uns leider im Weg“, erklärte Mehrtens. Trotz der Niederlage stellte er klar: „Dennoch kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben und hatte heute mal wieder nicht das nötige Spielglück. Dies gilt es sich weiter im Training zu erarbeiten.“