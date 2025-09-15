Archivbild SG WDB – Foto: Chris Mehrtens

Frauen-Bezirksliga: Geestland dreht Derby nach WDB-Führung SG verliert nach langer Führung 1:3 gegen Aufsteiger Verlinkte Inhalte Frauen Bezirksl. West SG WDB Geestland

Die SG WDB hat am 6. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West das Derby gegen den FC Geestland mit 1:3 verloren. Lange Zeit lagen die Gastgeberinnen vorne, doch dann drehte der Aufsteiger die Partie.

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr SG WDB SG WDB FC Geestland Geestland 1 3 Abpfiff In der 12. Minute brachte Monique Limberg die SG mit 1:0 in Führung. Das Heimteam verteidigte diszipliniert, ließ wenig zu und ging mit dem knappen Vorsprung in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel kippte die Begegnung. In der 57. Minute traf Lara-Sophie Duetsch zum Ausgleich. „Dadurch merkte der Gast, dass hier doch etwas zu holen ist“, sagte SG-Trainer Chris Mehrtens. Nur zwei Minuten später nutzte Laura Manora Lesley Timm die Unsicherheit der Gastgeberinnen und erzielte das 1:2. In der Nachspielzeit sorgte Aileen Ollenhauer mit dem 1:3 für die Entscheidung.