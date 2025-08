Frauen bestreiten ersten Test

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken bestreiten am Sonntag um 12 Uhr ein erstes Testspiel im Hinblick auf die kommende Regionalligarunde. Das weterhin von Taifour Diane trainierte Team trifft um 12 Uhr auf dem Rasenplatz an der Hermann-Neuberger-Sportschule auf die in der Regionalliga Süd spielende Zweite des SC Sand.

Neu im Team sind Lara Martin, Lena Reiter, Lilli Berwind (alle von der SV Elversbeg), Kimberley Dos Santos (Racing Union Luxemburg), Yara Volpet (zuletzt SC Freiburg), Michelle Reiffenberg (SG Andernach). Allison Wagne pausierte zuletzt, Patricia Chladekova war in der Türkei. Nicht mehr dabei ist Elena Bläser,

die zur SG Andernach wechselte. Jenny Klein und Lena Wind stehen nicht mehr zur Verfügung.

""Es ist das erste richtige Testspiel, auf das wir uns sehr freuen, Einige Spielerinnen sind noch nicht dabei, manche haben noch Urlaub, aber wir haben noch vier Wochen Zeit und können einiges probieren. Es ist ein Regionalligist aus einer anderen Liga, da haben wir einen schönen Vergleich", sagte Trainer Taifour Diane am Samstag.