Frauen: Bayernliga und beide Landesligen sind eingeteilt

In der Bayernliga gehen in der Saison 2025/26 erneut 12 Teams an den Start. Neu in der Liga sind die beiden Regionalliga-Absteiger 1. FFC Hof und TSV Schwaben Augsburg sowie die beiden Landesliga-Meister 1. FC Nürnberg II (Staffel Nord) und SC Regensburg (Staffel Süd).



Auch in den beiden Landesligen Nord und Süd treten zur neuen Spielzeit jeweils zwölf Teams an. Die drei Bayernliga-Absteiger SV Frauenbiburg, SV Kirchberg im Wald und SC Amicitia München wurden der Landesliga Süd zugeteilt, die durch die drei Bezirksoberliga-Meister FC Ruderting II (Niederbayern), SV Rot-Weiß Überacker (Oberbayern) und FC Augsburg (Schwaben) komplettiert wird.



In der Staffel Nord spielen zur neuen Saison die Bezirksoberliga-Meister SGV Nürnberg-Fürth (Mittelfranken), TSV Plankenfels (Oberfranken) und der 1. FC Schwarzenfeld (Oberpfalz). Die SpVgg Erlangen beendete die abgelaufene Spielzeit zwar auf einem Abstiegsplatz, behält aber ihren Platz in der Nord-Staffel, weil der SV 1928 Veitshöchheim als unterfränkischer Bezirksoberliga-Meister sowie die vier Nachrücker auf den Aufstieg verzichtet hatten.



Die Frauen-Bayernliga sowie die beiden Landesligen Nord und Süd starten am Wochenende 30./31. August 2025 in die neue Spielzeit, letzter Spieltag ist am 30. Mai 2026. Die Spielpläne werden in Kürze veröffentlicht.





Bayernliga