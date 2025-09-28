Frauen bauen Tabellenführung aus

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken haben am Sonntag das Nachhol-Saarderby im Ludwigspark-Stadion gegen den 1. FC Riegelsberg vor 200 Zuschauern dominiert und nach dem torlosen ersten Durchgang mit 4:0 (0:0) noch eindeutig gewonnen. Michelle Reiffenberg brach den Bann nach 55 Minuten, Lilly Marie Kintzig legte sieben Minuten später das 2:0 nach, weitere acht Minuten später traf Emma Wagner zum 3:0 (70.) und in der Nachspielzeit konnte Lara Martin noch zum 4:0-Endstand erhöhen. "Es war ein Derby, das sind immer intensive Spiele, man kennt sich, sie haben viele Spielerinnen von uns. Sie sind unangenehm und schwer zu bespielen. Sie sind mit einem Sieg gegen Elversberg in die Woche gegangen. In der ersten Hälfte waren wir nicht so gut, haben uns dann aber gesteigert und vier Tore erzielt. Wir haben in der Pause ein paar Dinge angesprochen. Michelle Reifenberg hat erstmals seit Langem wieder von Beginn an gespielt und getroffen. Im Tor war wieder Nora Clausen, die wieder keinen rein ließ. Marie Steimer hat noch gefehlt. Alison Wagner war auf der Bank, Lena Ripperger war die Einzige, die aus dem Bad-Neuenahr-spiel fehlte, weil sie in Urlaub war, sie kommt aber vor dem nächsten Spiel wieder zurück.

Am kommenden Sonntag (14 Uhr) kommt Aufsteiger FC Urbar zum Gastspiel ins Ludwigspark-Stadion. Die Riegelsbergerinnen empfangen gleichzeitig TuS Issel auf dem Kunstrasenplatz an der Lindenstr..