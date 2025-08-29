– Foto: VfL Wolfsburg

Französischer U21-Nationalspieler kommt als neuer Rechtsverteidiger VfL Wolfsburg leiht Sael Kumbedi von Olympique Lyon aus

Der VfL Wolfsburg hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und sich mit dem französischen U21-Nationalspieler Sael Kumbedi verstärkt. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt auf Leihbasis von Olympique Lyon und wird bei den Niedersachsen künftig die Rückennummer 26 tragen.

„Wir waren gezielt auf der Suche nach einem jungen, dynamischen Rechtsverteidiger mit Erfahrung und Entwicklungspotenzial“, erklärte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. „Sael passt auch mit seiner Mentalität hervorragend ins Team. Wir freuen uns sehr, dass er künftig das VfL-Trikot tragen wird.“ Jugend bei PSG, Durchbruch in Le Havre

Kumbedi bringt trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Vita mit: In der Jugend von Paris Saint-Germain ausgebildet, schaffte er seinen Durchbruch bei Le Havre AC, ehe er 2022 zu Olympique Lyon wechselte. Für OL absolvierte er bereits 62 Pflichtspiele, darunter 52 Partien in der Ligue 1 sowie Einsätze im französischen Pokal und der Europa League. Auch international ist der Außenverteidiger längst kein Unbekannter: Seit der U17 durchlief Kumbedi sämtliche Nachwuchs-Nationalteams Frankreichs und kommt inzwischen auf 47 Junioren-Länderspiele.