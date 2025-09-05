Franzenheimer bitten Ruwertal zum Derby-Tanz 

Beide Teams begegneten sich jüngst im Rheinlandpokal. Die Leistung beim 5:2-Auswärtserfolg vor zehn Tagen möchte der FSV nun im Salmtalstadion bestätigen. „Im Vorjahr haben wir zweimal gegen Saartal gewonnen. Auch damals kamen sie als Spitzenteam zu uns. Die Konstellation ist ähnlich. Wenn wir sie über unsere Geschwindigkeit knacken, können wir sie wieder schlagen. Doch offensiv haben sie eine brutale Qualität, da müssen wir höllisch aufpassen“, sagt Salmrohrs Coach Frank Thieltges. Nach auskurierter Innenbandblessur kehrt Linus Roth in den FSV-Kader zurück. „Trotz der dicken Brocken, die uns jetzt mit Salmrohr und Tarforst erwarten, hoffen wir, dass wir auch da Punkte mitnehmen können. Salmrohr ist Favorit, doch wir wollen an den guten Auswärtsauftritt in Schweich anknüpfen (2:2)“, sieht Saartal-Sportchef Philip Kramp durchaus Siegchancen. Neben Lucas Jakob, Felix Guckeisen und Nico Ockfen fällt auch Max Jakobs wegen eines Muskelfaserrisses aus.

„Mit Wiesbaum erwartet uns ein gefährlicher Aufsteiger. Mit ihrem Sieg am zweiten Spieltag gegen Schweich haben sie ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Sie treten couragiert und robust auf“, warnt FSV-Trainer Patrick Zöllner. Elias Heitkötter, Christoph Nickl, Neil Müller-Adams, Lewin Raithel, Luis Böhme und Moritz Hannappel fallen verletzungs- oder studienbedingt aus, Matthias Finsterwalder ist im Urlaub. „Tarforst ist die derzeit formstärkste Mannschaft, die ballbesitzorientiert agiert und schwer ausrechenbar ist. Wenn wir kompakt und diszipliniert verteidigen, die Räume eng halten und in unseren Umschaltsituationen Gefahr ausstrahlen, können wir ihnen das Leben schwer machen“, erwartet SG-Trainer Alexander Volk ein intensives Spiel. Janek Kill (Schambeinentzündung), Julian Bauer (Aufbautraining) und Rafael Ismailov (Knie) müssen passen. Marco Michels (war privat verhindert) steht wieder bereit.

SV Niederemmel – SV Tawern (Samstag, 16 Uhr, Kunstrasenplatz Piesport)

Aufsteiger Niederemmel hat zwar erst ein Mal verloren, wartet aber noch immer auf den ersten Sieg. „Für mich ist es kein Gegner auf Augenhöhe, weil Tawern klarer Favorit ist. Sie kommen mit neuem Trainer und 120 Prozent Motivation zu uns. Es gilt, dagegenzuhalten und selbst auch aktiv zu sein. Auch wenn es mega-schwer wird, wollen wir versuchen, den ersten Saisonsieg zu landen“, unterstreicht Spielertrainer Sascha Kohr. Julius und Jacob Grüner fehlen berufsbedingt, Maxim Swoboda aus privaten Gründen. Zudem ist der Einsatz von Christoph Beyer fraglich (angeschlagen). Tom Meyer ist indes nach abgesessener Gelb-Rotsperre wieder an Bord. Den ersten Dreier unter seiner Regie möchte Tawerns neuer Trainer Benny Leis unter Dach und Fach bringen: „Wir müssen in unserem Spiel sauberer und präziser werden, strukturierter und galliger zu Werke gehen. Bleiben wir bis in die Nachspielzeit hinein konzentriert, können wir in Piesport gewinnen.“

SV Mehring – SV Sirzenich (Samstag, 17 Uhr, Kunstrasenplatz Auf der Lay)

Nach den herben Rückschlägen in der vergangenen Woche (1:9 im Pokal gegen Schweich, 3:9 bei der SG Saartal) gilt in Mehring die Prämisse, wieder kompakter zu verteidigen und die Kardinalfehler abzustellen. „Intern müssen wir ein paar Dinge umstellen, um in der Defensive besser zu stehen und dem Gegner nicht so viel anzubieten. Nach vorn sind wir immer gefährlich, doch auch da brauchen wir mehr Effizienz in den Abschlüssen“, soll für Mehrings Spieltrainer Simon Monzel endlich der erste Saisonsieg her. Carsten Cordier fehlt aufgrund einer Knieverletzung, fraglich sind Dennis und René Linster (beide angeschlagen). Alexander Dietz steht nach beruflicher Verpflichtung wieder bereit. „Vom Tabellenstand sollten wir uns nicht blenden lassen. Mehring ist immer ein gefährlicher Gegner, weil sie in der Offensive bockstark sind. Dennoch ist es unser Ziel, weiter ungeschlagen zu bleiben“, unterstreicht Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer. Der erst kürzlich aus der Rekonvaleszenz zurückgekommene Kilian Düpré liegt mit Verdacht auf Adduktorenabriss erneut auf Eis.

SG Franzenheim – SG Ruwertal/Gutweiler (Samstag, 17.45 Uhr, Rasenplatz Franzenheim)

Nach zwei Siegen in Folge ist die SG Franzenheim/Pellingen/Schöndorf in der Liga angekommen. Trainer Thomas Werhan vertraut auch im Derby gegen Ruwertal auf die Stärken im Umschaltspiel sowie bei Standards. „Trotz ein paar Verletzungsprobleme wollen wir auch gegen Ruwertal engagiert und couragiert auftreten und die Aufgabe mit voller Kraft angehen.“ Verzichten muss er definitiv auf Kevin Greilich (Knieverletzung). Zudem ist noch unklar, ob Philipp Mendgen, Julian Völker (muskuläre Blessuren) und Leon Falk (Fußgelenk) mitwirken können. Mike Mokelke (krankheitsbedingt) und Kilian Falk (privat) sind dagegen wieder an Bord. „Franzenheim besitzt sehr viel Qualität und vor allem Geschwindigkeit im Offensivspiel. Sie sind gefestigt, homogen und unangenehm in den Zweikämpfen. Wir stellen uns auf jede Menge Arbeit ein, möchten aber ebenfalls offensiv agieren und etwas Zählbares mitnehmen“, lässt Ruwertals Trainer Bastian Jung durchblicken. Paul Scheuer (Knie) fällt aus, Ruben Herres ist fraglich (Prellungen in der Hüfte).

TuS Mosella Schweich – SV Lüxem (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Winzerkeller Schweich)

„Jedem muss klar sein, dass wir am Winzerkeller die drei Punkte einfahren wollen. Es gilt, noch mal an das gute Heimspiel gegen die SG Saartal anzuknüpfen. Wir wollen aber mit einer deutlich besseren Chancenverwertung dieses Mal die komplette Punktzahl holen“, ist die Marschroute für Mosella-Trainer Thomas Schleimer klar definiert. Nach einer Gelb-Rot-Sperre ist Philipp Grundmann wieder spielberechtigt. Nach beruflichen Abwesenheiten kehren Leo Polinski und Sebastian Palms sowie Luca Stadfeld aus dem Urlaub zurück. Alexander Welter muss urlaubsbedingt passen. Mehr Stabilität als in den zwei vorangegangenen Ligaspielen gegen Schweich, als man insgesamt satte 16 Gegentore kassierte, fordert Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt: „Wir streben mindestens einen Punkt in Schweich an, benötigen dafür ein hohes Laufpensum gegen den Ball und fußballerische Qualität. Allein mit Kampf wird es nicht gehen.“ Gaith Aswad (Beruf) und Nick Stülb (Urlaub) müssen passen, Jonas Adams (berufsbedingt) kehrt zurück. Fraglich ist Benny Sorge (Augen-Cut).

SG Ellscheid – SG Geisfeld (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Udler)

Nach zwei 0:4-Schlappen in Folge soll der Negativtrend in der Vulkaneifel möglichst rasch gestoppt werden. „Ich erwarte eine defensiv eingestellte und tief stehende Geisfelder Mannschaft, die ihren Fokus auf ihr Umschaltspiel legen wird. Daraus folgernd müssen wir in der Konterabsicherung höllisch aufpassen“, erklärt Ellscheids Trainer Markus Boos. Anton Minninger fehlt rotgesperrt. Dessen Bruder Paul Minninger, Robin Thullen und Boos selbst sind nach Verletzungen wieder Alternativen, Tom Hallebach ist aus dem Urlaub zurück. „Es wird mitentscheidend sein, wer am längsten die Ruhe behält. Wir müssen wieder eklig sein in den Zweikämpfen, sollten unsere Umschaltmomente aber auch nutzen“, so Geisfelds Trainer Björn Probst. Dustin Derigs ist nach beruflichen Verpflichtungen wieder eine Alternative für das Tor, Max Cronauer fehlt den Vereinigten aus Geisfeld, Rascheid und Reinsfeld verletzt.

SV Schleid – SG Zewen (Sonntag, 16 Uhr, Rasenplatz Schleid)

Schleids Spielertrainer Taner Weins stellt unmissverständlich klar: „Wir stehen in der Pflicht, daheim die drei Punkte einzufahren. Doch der Gegner kann sehr unangenehm sein, gerade im Umschaltspiel nach vorne. Wir müssen so spielen wie zuletzt 78 Minuten lang gegen Tarforst (0:3), nämlich rigoros verteidigen und zielstrebig agieren.“ Weins, der wieder einsatzfähig ist, muss noch auf sieben Akteure verzichten: Luca Eichner, Dennis Wadych sind verletzt, Enrico Schwall gesperrt, Gianluca Bohr, Nils Scholtes, Aaron Matondo und Nico Britz befinden sich im Aufbautraining. „In Schleid haben wir uns immer schwergetan. Wenn es keine weitere böse Überraschung geben soll, sollten wir zwingend energischer gegen den Ball arbeiten, aber auch nach vorn mehr Impulse setzen“, fordert Zewens Co-Trainer Daniel Maes mehr Selbstbewusstsein. Philipp Kartz, Markus Nilles, Vincent Augsdörfer (alle im Urlaub) und auch Erik May (privater Termin) stehen nicht zur Verfügung.

Bezirksliga Mitte:

SG Augst Eitelborn – TuS Ahbach (So., 14.30 Uhr, Rasenplatz Eitelborn)

Im Westerwald erwartet den Rangneunten TuS Ahbach beim Tabellenzwölften (vier Punkte) SG Augst eine unangenehme Aufgabe. Beim Aufsteiger Raum erhofft sich Trainer Roger Stoffels ähnlich couragierte Auftritte wie in Mörschbach (2:2) und Kobern-Gondorf (3:1). Der Ostbelgier beobachtete den Gegner in Metternich (2:7): „Eitelborn ist giftig in den Zweikämpfen, besitzt durchaus Offensivpotenzial, ist aber defensiv auch anfällig. Genau da sollten wir in unserem Offensivspiel ansetzen. Es wird definitiv eine schwere Aufgabe.“ Nils Müller (befindet sich nach Knie-Operation in der Aufbauphase), Leon Nahrings (Außenbandanriss) und Michael Schüler (beruflich nach wie vor auf Mallorca) sind definitiv kein Thema. Nach Verletzungen sind Jan Müller und Niki Ferber wieder ins Training eingestiegen, ein Einsatz am Sonntag kommt laut Stoffels aber noch zu früh.