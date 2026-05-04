Franzenheim schnuppert an der Überraschung, verliert aber

Durch den knappen Sieg über Geisfeld haben die Zewener die Chance auf den Ligaverbleib am leben gehalten – Foto: Daniel Maes

Bis zur Halbzeit roch es nach einer Überraschung: Denn die Hochwälder führten nach dem Treffer von Adrian Meier aus der 17. Minute mit 1:0 und agierten zu Beginn der zweiten Halbzeit in Überzahl, nachdem sich Salmrohrs Jan Brandscheid in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zu einer Tätlichkeit hinreißen gelassen hatte und dafür Rot bekam.

Ein Doppelschlag nach der Pause sorgte für einen am Ende hochverdienten Sieg des FSV. Rasheed Eichhorn drückte eine Flanke von Luca Meyer über die Linie (51.), und vier Minuten später sorgte Louis Thul nach einer Kombination über mehrere Stationen für das 2:1. Salmrohr hatte im ersten Durchgang Chancenwucher betrieben. „Was wir für Chancen ausgelassen haben, ist unfassbar. Frei vorm Tor, Latte, Pfosten, den Torwart angeköpft aus fünf Metern: Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit so ziemlich alles verballert“, sah Trainer Rudi Thömmes dennoch einen hochverdienten Sieg. Franzenheims Moritz Poth sah in der 79. Minute nach einer Notbremse Rot. „Wir sind mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen. Trotz Überzahl wurde es nach dem Doppelschlag für uns extrem schwierig. Gegenwehr, Einsatz und Zweikampfverhalten haben gestimmt. Doch die individuelle Qualität von Salmrohr war einfach zu groß“, sprach Pellingens Vorsitzender Dominik Annen von einer verdienten Niederlage.

SG Wiesbaum – SG Ruwertal/Gutweiler ⇥1:0 (0:0)

In einem umkämpften Spiel ohne die ganz großen Torraumszenen erzielte Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels in der 57. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß das goldene Tor des Tages. Es war der Treffer zum jetzt gesicherten Ligaverbleib.

„Es war tendenziell ein 0:0-Spiel. Bei uns hat man gemerkt, dass irgendwie die Luft raus ist, zumal wir schon mit einem dezimierten Kader nach Berndorf gefahren sind. Es haben Cleverness und Durchschlagskraft gefehlt“, zog Ruwertals Trainer Bastian Jung ein ernüchterndes Fazit.

Schlimmer als die Niederlage wog die schwere Verletzung von Lukas Hofmann, der in der 40. Minute im Rasen hängen geblieben war und ein Gegenspieler unglücklich auf dessen Fuß gefallen war. Hofmann wurde mit Verdacht auf Bruch des Sprunggelenks ins Krankenhaus gebracht.

SV Schleid – TuS Mosella Schweich ⇥1:2 (1:1)

Der SV Schleid bot dem Tabellenzweiten aus Schweich über die gesamte Spielzeit einen großen Kampf und zeigte einen leidenschaftlichen Auftritt, stand am Ende aber wieder mit leeren Händen da.

Die Schweicher Führung durch das 26. Saisontor von Stephan Schleimer egalisierte der SVS elf Minuten später, als Elmedin Shabani nach Vorlage von Salvatore Mule im zweiten Versuch erfolgreich war (13.). Schon einen Moment zuvor hatte Jannick Kawik das 1:1 auf dem Fuß, scheiterte aber.

Als vieles schon auf ein Remis hindeutete, überschlugen sich die Ereignisse in der Schlussphase. Schleids Marius Hugo sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte (84.), und Nico Schäfer sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit für den späten Schweicher Sieg. Anschließend flog auch noch Schleids Fynn Raskob wegen groben Foulspiels mit Rot vom Platz.

„Es war der erwartet heiße Fight mit einer komplett ausgeglichenen ersten Halbzeit. Danach haben wir die Taktung erhöht, kamen zu etlichen Torchancen, mussten aber vor Schleider Kontern auf der Hut sein. Der Sieg ist glücklich hinten raus, aber auch verdient. Platz zwei ist jetzt endlich fix“, frohlockte Mosella-Trainer Thomas Schleimer. Schleids Spielertrainer Taner Weins meinte: „Das ist ein brutaler Niederschlag, den du erst mal verdauen musst. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.“

SV Sirzenich – SV Lüxem ⇥3:1 (1:1)

Forsch legte Lüxem los, erzielte durch Tilmann Meeth nach einer Kopfballablage von Fynn Streit die Gästeführung. Nach knapp einer halben Stunde besannen sich die Hausherren ihrer Offensivwaffen und glichen durch Kevin Walter aus. Der hatte nach vorhergehender Balleroberung von Robin Esser aus der Drehung abgezogen (28.). Nach einer tollen Kombination über Ibrahim Almoussa, Luca Clemens und Bastian Neises führte Walter den SVS mit dem Treffer zum 2:1 schließlich auf die Siegerstraße (58.).

Lüxem blieb bei Umschaltmomenten gefährlich, traf durch Jannis Hofmann kurz vor dem Ende den Pfosten. Tim Laudwein klärte den Nachschuss anschließend zur Ecke. Meeth hatte zuvor einen Handelfmeter nicht im Sirzenicher Kasten unterbringen können, weil Torwart Felix Bollig rechtzeitig reagierte (89.).

Nach Foul an Almoussa sorgte Dreifachtorschütze Walter per Elfmeter für den 3:1-Endstand (90.+6). „Wir hatten in den letzten 15 Minuten zwei brenzlige Situationen zu überstehen, doch der Sieg ist schon auch absolut verdient“, freute sich Sirzenichs Coach Tillmann Schweitzer über die Festigung des vierten Tabellenplatzes.

SG Zewen – SG Geisfeld ⇥3:2 (2:0)

Den letzten Funken Hoffnung auf den Klassenverbleib erhielt sich die SG Zewen im Heimspiel gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht aus dem Hochwald. Philipp Kartz traf mit einem sehenswerten direkt verwandelten Freistoß zur Zewener Führung (11.), ehe Mahmoud Hammoud nach Vorarbeit des agilen Yannick Andreas auf 2:0 stellte (25.). Geisfeld gab sich nicht auf und kam nach Steckpass von Christian Alt durch Lorenz Scherer zum Anschluss (47.).

Die Vorentscheidung reifte, als sich Andreas mit dem 3:1 nach wochenlanger Ladehemmung selbst belohnte (57.). Nach starker Balleroberung von Simon Kolz machte es Scherer mit dem 3:2 noch mal spannend, doch Zewen sicherte sich den wichtigen Sieg mit einer disziplinierten Abwehrleistung.

„Wir haben unsere Hausaufgaben erfüllt, doch so richtig haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Intensität und Konzentration im Angriff sind etwas abgeflacht“, zeigte sich Zewens Co-Trainer Daniel Maes erleichtert.

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SV Mehring – SV Niederemmel⇥1:4 (0:0)

In einem vom Abstiegskampf geprägten Spiel auf der Mehringer Lay entführte der SV Niederemmel drei wichtige Punkte. Jan Niedenführ ließ Mehring nach der Halbzeit in Front ziehen (49.), doch Niederemmel fand zeitnah Antworten. Einen an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter netzte Jacob Grüner zum Ausgleich ein (61.). Nur sieben Minuten später schlug ein Freistoß von Maxi Schäfer aus 25 Metern unhaltbar im Mehringer Kasten ein (68.). Mit einem Doppelschlag in der und 77. Minute von Eric Hagen und Benedikt Vogedes machten die Emmeler den Auswärtssieg dann klar. Trainer Sascha Kohr: „Anfangs hatten wir Glück, dass Niedenführ die große Chance neben das Tor setzt. Nach dem Rückstand hat Mehring nachgelassen und wir das Heft in die Hand genommen. Mit Unterstützung der vielen Zuschauer aus Piesport haben wir hinten raus einen hochverdienten Sieg eingefahren.“

Bezirksliga Mitte

TuS Ahbach – FC Emmelshausen-Karbach II⇥ 2:0 (1:0)

Einmal mehr unterstrich der TuS Ahbach seine Heimstärke und schickte die Hunsrücker Oberliga-Reserve ohne Punkte nach Hause. Jeweils ein Treffer unmittelbar vor und nach der Pause entschied eine kurzweilige Partie zugunsten der Hausherren. Nico Clausen brachte den TuS mit einem 30-Meter-Strahl per Freistoß in Führung (39.). Die Entscheidung reifte, als Leon Nahrings einen Steilpass von Clausen per Lupfer zum 2:0 veredelte. Ahbachs Torwart Justin Hellenthal erwischte einen Sahnetag und entschärfte zwei, drei Möglichkeiten für die Gäste in großartiger Manier. TuS-Coach Roger Stoffels war zufrieden: „Es war eine seriöse und konzentrierte Leistung gegen eine spielstarke Mannschaft. Justin war ein Riesen-Rückhalt bei uns und hat bravourös gehalten. Wir haben die Führung mit Geschick und Fortune über die Zeit gebracht.“