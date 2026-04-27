Franzen dreht das Spitzenspiel – Vichttal bleibt makellos

– Foto: Julia Sahr

Während der Spitzenreiter weiter souverän punktet, entscheidet Eintracht Verlautenheide II das Verfolgerduell spät für sich. In mehreren Partien prägen torreiche Verläufe das Bild des Spieltags.

Beide Teams lieferten sich ein intensives und ausgeglichenes Spiel mit wechselnden Führungen. Nach früher Führung der Gäste drehten Cedric Petter und Leon Reitz die Partie, ehe Eschweiler erneut ausglich. Paul Böhnke brachte St. Jöris wieder in Front, doch Madjid Seidou stellte den Endstand her. Das Remis hilft keinem der beiden Teams entscheidend im Aufstiegsrennen.

Stolberg setzte sich auswärts klar durch und festigte seine Position im Mittelfeld. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Kire Gräf brachte Luke Schümmer die Gäste erneut in Führung. Gianluca Alberga entschied die Partie mit einem Doppelpack, darunter ein Foulelfmeter. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und zogen davon.

In einer außergewöhnlich torreichen Partie setzte sich Breinig II deutlich durch und distanzierte damit einen direkten Tabellennachbarn. Moritz Brink traf gleich fünfmal (36., 45.+2, 60., 63., 68.) und war entscheidender Akteur der Begegnung. Weitere Treffer von Ben Kind, David Bongard, Benedikt Böhm und Yusuf-Mert Hatunoglu sicherten den klaren Erfolg. Auf Seiten der Gäste trafen unter anderem Oleg Enns doppelt sowie Daniel Simenkov und Markus Plitzko.

Arminia Eilendorf gewann ein enges Duell im Tabellenkeller und sammelte wichtige Punkte. Lukas Knauer traf bereits in der 2. Minute, Ramdan Bouraima glich schnell aus. Nach der Pause entschied Raphael Niesen die Partie zugunsten der Gastgeber. Eine späte Gelb-Rote Karte gegen Nassim Flissi hatte keinen Einfluss mehr.

Der Burtscheider TV feierte einen unerwartet klaren Heimsieg gegen das deutlich besser platzierte Pannesheide. Paul Pohlmann entschied die Partie früh mit einem Hattrick binnen acht Minuten (12., 14., 20.). Nach der Pause erhöhten Mark Alessio Bremser und Jonas Wolber zum Endstand. Damit verschafft sich Burtscheid Luft im unteren Tabellendrittel.

Das Schlusslicht feierte einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Anschluss. Christian Geilen brachte die Gastgeber in Führung, ehe Luis Simoes Faria Dias per Foulelfmeter und Thomas Sistenich nachlegten. Berger Preuß spielte nach einer Gelb-Roten Karte gegen Robin Münster früh in Unterzahl. Germania verkürzt damit den Rückstand auf die Konkurrenz.

Im direkten Duell der Verfolger setzte sich Verlautenheide II knapp durch und schloss nach Punkten zu Rang drei auf. Nach früher Führung durch Benjamin Czennia drehte Diego Franzen die Partie mit einem Doppelpack (56., 63.). Eilendorf glich durch Nick Beckers noch einmal aus, ehe Leonhard Roßmüller kurz darauf den Siegtreffer erzielte. Die Partie unterstreicht die enge Konkurrenz im oberen Tabellendrittel.