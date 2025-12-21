Franz Topphoff bleibt auch 2026/27 Trainer

Wie der SV Dalum auf seinen sozialen Seiten mitteilt, bleibt Franz Topphoff auch in der Saison 2026/27 weiterhin Trainer der Zweiten Mannschaft. In einem kurzen, aber klaren Statement bestätigte der Verein, dass die Gespräche mit dem langjährigen Coach schnell und positiv verliefen, sodass Topphoff sein Engagement um eine weitere Saison verlängert. Es ist bereits das vierte Jahr, in dem er das Traineramt bei der Zweiten übernimmt.
Auch Jörn Feldmann, der erst im Sommer als Co-Trainer zum Team gestoßen ist, hat für die kommende Spielzeit seine Zusage gegeben. Die Kombination aus dem erfahrenen Topphoff und dem dynamischen Feldmann hat sich in der bisherigen Saison bewährt, was den Verantwortlichen im Verein zufolge maßgeblich zu der Entscheidung für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit beigetragen hat.
„Durch die guten Gespräche, das Vertrauen des Sportvorstands und die Zusage von Jörn war für mich sofort klar, dass ich ein weiteres Jahr dran hänge“, so Trainer Franz Topphoff. Co-Trainer Jörn Feldmann, der in seiner neuen Rolle von Anfang an gut angenommen wurde, freut sich ebenfalls auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Es macht mir große Freude, Franz an der Seitenlinie zu unterstützen und gleichzeitig nah an der Mannschaft zu sein.“
Senioren-Obmann Marvin Tallen zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der Entscheidung und hob hervor: „Die Arbeit von Franz und Jörn trägt Früchte. Es war unser absoluter Wunsch, mit beiden zu verlängern.“
Nun steht für die Mannschaft eine wohlverdiente Winterpause an, bevor es im neuen Jahr mit vollem Einsatz weitergeht, um das Team weiterzuentwickeln und die anstehenden Herausforderungen in der Liga zu meistern.