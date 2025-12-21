Franz Topphoff bleibt auch 2026/27 Trainer

Wie der SV Dalum auf seinen sozialen Seiten mitteilt, bleibt Franz Topphoff auch in der Saison 2026/27 weiterhin Trainer der Zweiten Mannschaft. In einem kurzen, aber klaren Statement bestätigte der Verein, dass die Gespräche mit dem langjährigen Coach schnell und positiv verliefen, sodass Topphoff sein Engagement um eine weitere Saison verlängert. Es ist bereits das vierte Jahr, in dem er das Traineramt bei der Zweiten übernimmt.

Auch Jörn Feldmann, der erst im Sommer als Co-Trainer zum Team gestoßen ist, hat für die kommende Spielzeit seine Zusage gegeben. Die Kombination aus dem erfahrenen Topphoff und dem dynamischen Feldmann hat sich in der bisherigen Saison bewährt, was den Verantwortlichen im Verein zufolge maßgeblich zu der Entscheidung für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit beigetragen hat.