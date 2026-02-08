Franz Straub atmet Fußball - im Oman, auf Taiti und im Gansaldorf Der 42-jährige bald scheidende 1. Vorsitzender des TSV Lindberg führt ein geheimnisvolles Zweitleben... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Keine Außergewöhnlichkeit: Franz Straub vor einem beeindruckenden (Fußball-)Panorama. – Foto: Franz Straub

Auch wenn es hart klingt, ist es in seiner Szene letztlich normal. Schicksal. Tausende Kilometer hatte er hinter sich gelassen, um im Oman ein Fußballspiel zu sehen. Endlich diesen Länderpunkt ergattern, das war das große Ziel. Und dann – fand zum eigentlich angesetzten Zeitpunkt, warum auch immer, doch keine Partie statt. So musste er unverrichteter Dinge wieder zurück in den fernen Bayerischen Wald. Mit dem Staat in Vorderasien hat er noch eine Rechnung offen. Er wird wieder kommen, garantiert. Auch wenn dann das Schicksal wieder zuschlagen könnte.

Franz Straub kennen viele ostbayerische Fußballbegeisterte als 1. Vorsitzenden des TSV Lindberg. Der 42-Jährige ist das Gesicht des Gansaldorfes, das in der Kreisliga spielt und aufgrund seiner überaus aktiven Fanszene immer wieder für überregionale Schlagzeilen sorgt. Der Landratsamts-Mitarbeiter führt aber auch ein mehr oder weniger geheimnisvolles Zweitleben. Er ist Groundhopper. Heißt: Er sammelt besuchte Fußballspiele, Sportplätze, Stadien, Ligen und letztlich Länder. Freilich, als Lindberger Funktionär kommt Straub in Begleitung seiner Mannschaft viel herum – wie so viele Vereinsvertreter landauf landab. Im Fußballkreis Niederbayern Ost hat er eigenen Angaben so ziemlich alle Sportplätze gesehen – sogar "Lost Places" wie in Buchenau (Landkreis Regen). Nur vereinzelte Grounds fehlen auf seiner Liste. Aidenbach zum Beispiel, oder Hochwinkl. So weit, so gut. Richtig spektakulär wird’s erst, wenn der Lindberger von seinen internationalen Einsätzen berichtet.

Korrektheit ist Ehrensache: Der Lindberger führt akribisch Buch über seine (Fußball-)Reisen. – Foto: Franz Straub

Vielleicht zunächst einfach einmal ein paar Zahlen: 90 Länderpunkte hat er bereits gesammelt. Das heißt: In 90 verschiedenen Nationen hat der Waidler Fußballbegegnungen gesehen. Er war in Ruanda, Saudi-Arabien, Laos, Tahiti, Costa Rica und auf den Faröer Inseln. Er hat das berüchtigte Belgrad-Derby zwischen Roter Stern und Partizan besucht. Zu seinen "Errungenschaften" gehören auch Klassiker in England, Frankreich und Italien. 16 Ligen hat Straub bereits voll gemacht, das bedeutet, dass er in diesen Spielklassen jede Heimspielstätte besucht hat.

Warum macht man so etwas? Warum verwendet der Junggeselle all seine Urlaubstage und sein Erspartes dafür, dass er irgendein Gekicke irgendwo auf diesem Planeten anschauen zu können? "Das ging eigentlich langweilig los. Ich war großer Fan der Nationalmannschaft und war bei allen Spielen der DFB-Auswahl dabei, egal ob daheim oder auswärts. Und das hat sich dann weiterentwickelt..." Klingt doch logisch, oder? Für Außenstehende vielleicht nicht, für Franz Straub, aus dessen Feder das Buch "Mehr als nur Fußball" stammt, allerdings sehr wohl. Und so gehört der unscheinbare Behörden-Angestellte zu einer Szene, die sich geheimnisvoll gibt und auch geheimnisvoll ist. Die eine eigene Welt ist und sich nach außen abschottet. Manch Groundhopper wollen ihren Klarnamen nicht preisgeben, weil sich ihre Aktivitäten oft nah an der Grenze zur Illegalität – oder auch darüber – bewegen. Franz Straub ist nicht Teil der extremen Gruppe, sondern der genießenden. Der staunenden, offenen und wissbegierigen. Ihn geht es nicht nur um einen Länderpunkt, sondern auch um die Atmosphäre, die (Fan-)Kultur seines Zielortes, die zwischenmenschlichen Kontakte. "Gefährlich ist es noch nie geworden", versichert der Lindberger. Das liegt zum einen daran, dass er Landstreifen, die man meiden soll, erst gar nicht ansteuert – so wie Afghanistan oder Sudan. Zum anderen ist der 42-Jährige keiner, der provoziert oder sich für etwas Besseres hält. Er weiß, dass er sich anzupassen hat, wenn er Gast ist. Und er hat ein Gespür dafür entwickelt, wenn es an der Zeit ist, sich zurück zu ziehen. Außerdem: "Oft ist es in Ländern nicht so schlimm, wie in den Medien dargestellt. Kommt mal viel rum, entwickelt man seine eigenen Sichtweisen..." Wie kann ein Mann, der sich selber "gesunden Menschenverstand" zuschreibt, jede freie Minute in Fußballspiele – teilweise auf der anderen Seite der Welt – investieren? Ist Franz Straub irre, ein Fanatiker, der den Blick über den Tellerrand längst verloren hat?

Hitzige Atmosphäre in Bosnien. – Foto: Franz Straub