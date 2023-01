Franz Steinauer: "Schwächen? Dieses Wort nehme ich nicht in den Mund" FC Lachen/Altendorf Frauen 1

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Sicher ein Highlight war, dass wir im Cup überwintern, und die Leistungssteigerung während der Vorrunde.

Gibt es Veränderungen im Team?

Gibt keine Abgänge im Team. Eventuell Einbau von Juniorinnen.

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

Sicher Schwerzenbach, aber natürlich wollen auch wir noch ein Wort mitreden.

Wer hat überrascht - und weshalb?

Schwierig zu sagen, aber Schwerzenbach spielt eine gute Vorrunde und guten Fussball.

Welches Team eurer Gruppe ist unter den Erwartungen geblieben?

Hausen a/A spielt eine schwierige Saison.

Wer steigt ab?

Es sind drei Mannschaften im Abstiegskampf: Rüti, Wallisellen und Hausen sind am meisten gefährdet.

Wie zufrieden seid ihr mit der Vorrunde: Erwartungen erfüllt oder eher nicht?

Nach dem Abstieg und mit neuen Trainern sind wir zufrieden mit der Leistung. Es gibt noch einiges zu tun. Aber das Team ist bereit, diesen Weg zu gehen.