Franz meldet sich zurück: Raisting-Coach fit für den Abstiegskampf

Fußball; Saison 2024/25; Bezirksliga; SV Raisting; Spielertrainer Johannes Franz (2. v. r.) im Auswärtsspiel beim BCF Wolfratshausen am 25. August 2024 – Foto: Andreas Mayr

Ansonsten war die Nachrichtenlage in Raisting nicht gerade prickelnd. Am Mittwochabend mussten sie aus der Ferne mit anschauen, wie Mitkonkurrent Geiselbullach mit dem 3:2 gegen Waldeck-Obermenzing den nächsten Sieg holte und nun schon drei Zähler vor Raisting den rettenden elften Rang der Bezirksliga Süd einnimmt. „Habe ich so erwartet, dass die am ehesten einen Lauf bekommen“, sagt der SVR-Coach. Die Heimstärke auf dem „ekligen Platz“ kombiniert der Aufsteiger mit der typischen Gier, die einem im ersten Jahr Bezirksliga innewohnt. „Die kämpfen mit allem, was sie haben, das haben schon viele bestätigt“, sagt Hannes Franz. Und nun spielen sie sich – im Gegensatz zur ganzen Konkurrenz im Keller – auch noch in einen Rausch.

Im Saisonfinale der Bezirksliga Süd bekommt der SV Raisting Verstärkung. Vielleicht noch nicht am heutigen Freitag im Auswärtsspiel beim TSV Gilching (19.30 Uhr), aber sehr wohl in den nächsten Wochen. „Ich bereite mich auf den Abstiegskampf vor“, vermeldet Trainer Johannes Franz. Sein Knie, geschädigt durch einen weiteren Kreuzbandriss, ist mittlerweile wieder geheilt und hielt dem großen Härtetest bei hundert Prozent Belastung am vergangenen Dienstag stand.

„Dürfen nicht mehr auf die Tabelle schauen“

Die Sache mit dem Kopf hält der Coach ohnehin für entscheidend. Nur wer es jetzt schafft, die ganzen Begleitumstände auszublenden, sich praktisch zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenzuschließen und die Realität auszusperren, überlebt. Die Habacher haben das vor zwei Jahren vorgemacht, sie dienen seither als Vorbild für alle Enttäuschten im Abstiegskampf. Hannes Franz fing schon einmal mit diesem Prozess an, impfte seinen Kickern ein: „Wir dürfen nicht mehr auf die Tabelle schauen.“ Grundsätzlich stimmt bei den Seinen die Form ja auch. Der Sieg über den MTV München zeigte, dass auch sie Drecksarbeit verrichten können. Gegen Pullach entwickelte sich vieles weiter – nur das Ergebnis von 1:3, herbeigeführt durch „irreparable Fehler“, täuscht nach Ansicht von Franz ein wenig über den Fortschritt hinweg. Chancen hatten die Raistinger genug, genauso ließen sie wenig zu. „War nicht verkehrt“, findet Franz.

Die große Hoffnung heute Abend gegen Gilching, das eigentlich in einer ganz eigenen Sphäre der Tabelle beheimatet ist, speist sich aus dem Hinspiel. Damals befand sich der SVR im Aufwind und schlug den Favoriten 1:0. Im Frühjahr aber haben sich die ohnehin ambitionierten Gilchinger in einen Rausch gespielt, große Siege wie vorige Woche gegen Untermenzing (0:2-Rückstand umgebogen) gefeiert und Anlauf auf Relegationsplatz zwei genommen. „Gerade können sie ihre Form in Ergebnisse ummünzen“, sagt Hannes Franz. Bei seinem Team fehlen Julien Wiesner, Maximilian Neufing und Marius Suchanoff, der Siegtorschütze im Hinspiel.