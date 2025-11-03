Franz Leis rettet Ohlstadt Remis mit Comeback-Treffer nach fünfmonatiger Verletzungspause

Nach langer Verletzungspause erzielt Kapitän Franz Leis den Ausgleich, doch der SVO kann seine Überzahl nicht in einen Sieg ummünzen.

Enttäuschung wäre ein zu großes Wort. Aber ein wenig geknickt waren sie schon alle beim SV Ohlstadt. Kreuzte doch ein Gegner den Weg, der im Klassement nicht weit entfernt ist. Und gegen den man den Großteil der Zeit auch noch in Überzahl spielt. Da möchte man einfach gewinnen. Und sich nicht nur unentschieden trennen. Doch ist Selbstreflexion beim SVO ein wichtiger Bestandteil, um ein junges Team für die Zukunft aufzubauen.

Insbesondere der erste Spielabschnitt warf Fragen auf. Raisting ging früh in Führung, weil Dominikus Zach das Laufduell gegen Francois Ngwen verlor und die Strafraummitte nach einer trägen Verlagerung nicht hinreichend besetzt war. Dann zückte Spielleiter Lucas Jerlich Rot für Raistings Luca Sigl.

Deshalb sagte Rudi Schedler selbstkritisch nach dem 1:1 gegen den SV Raisting: „Wir haben heute nicht gut genug Fußball gespielt.“ Der Co-Trainer wird noch deutlicher: „Spielerisch haben wir es in der langen Überzahl überhaupt nicht hingebracht.“ Er sah einen Rückschritt im Vergleich zu den jüngsten Partien.

Zwei strittige Platzverweise

Passiert war zunächst nur ein unstreitiges Foul an Maximilian Schwinghammer. Im Zuge der üblichen Diskussionen über unterschiedliche Sichtweisen wollte Sigl etwas anmerken. Zach stellte sich zwischen ihn und den Regelhüter. Was danach folgte, beobachtete jeder ein bisschen anders. Schubser, Tritt, Wahrung des Gleichgewichts, alles Mögliche. Wenn man im Sinne des Fußballs ehrlich darüber urteilt, war die komplette Gemengelage ein rechter Blödsinn.

Denn auch Schwinghammer wurde als Gefoulter mit zehn Minuten disziplinarischer Auszeit bedacht, weil beim Fallen sein Ellbogen unter Kontrollverlust gelitten haben soll. Das Gute: Es blieb die einzige massive Fehlinterpretation des Schiedsrichters. Der durchaus gefordert war an diesem Sonntag. Auch wegen der Ohlstädter.

SV Ohlstadt enttäuscht: „Es ist uns leider wenig eingefallen“

„Ganz viele dumme Fouls“ monierte Schedler, die zu Lasten des Spielflusses gingen. Tormöglichkeiten waren absolute Mangelware, die Zielstrebigkeit dafür fehlte, unruhig führten die Männer zudem den Ball. „Es ist uns leider wenig eingefallen“, urteilte der Coach. Zudem schaffte es der SVO nicht, einen dezimierten Gegner „wirklich mal reinzudrücken“. Immerhin ließen die Hausherren im zweiten Abschnitt mehr Willen erkennen.

Dies führte zu einer Kopfballchance von Schwinghammer und einem Abschluss von Jonas Marggraf, den SV-Tormann Urban Schaidhauf erst im Nachfassen und kurz vor der Torlinie packen konnte. Ein heller Moment reichte dann, um zumindest die drohende Niederlage zu verhindern. Ein durchaus besonderes Tor. Denn getroffen hat der Kapitän nach seiner fünfmonatigen Verletzungspause. Franz Leis nickte die butterweiche Hereingabe von Kevin Lahmeyer am kurzen Fünfereck zum 1:1-Ausgleich ein.