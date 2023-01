Franz Aschenbrenner brennt vor Motivation Landesligist SpVgg Lam hat mit seinem neuen Trainer bereits in der Vorwoche die Vorbereitung wiederaufgenommen

Sie geben wieder Gas und es wirkt so, als hätten sie Spaß dabei: Bereits seit vergangenen Freitag stecken die Landesliga-Kicker der SpVgg Lam im Mannschaftstraining. Die kräftezehrende Vorbereitung inklusive eines Kurztrainingslagers in Tschechien sowie vier Testspielen zielt natürlich darauf ab, dass die „Osserbuam“ bestmöglich vorbereitet sind auf die Restrückrunde in der Landesliga Mitte. In welcher der Liga-Erhalt über allem steht.

Lams neuer Trainer Franz Aschenbrenner hat seine ersten Übungseinheiten hinter sich. Ein Unbekannter ist er wahrlich nicht an der Ginglmühle, denn die „Koryphäe“ im Oberen Bayerischen Wald hatte die SpVgg in der Vergangenheit bereits gut zehn Jahre unter seiner Fuchtel. Seiner Rückkehr blickt Aschenbrenner erwartungsfroh entgegen, er wirkt nach einer Auszeit wieder sehr motiviert und sagt: „Es macht Spaß und die ersten Einheiten sind richtig gut angelaufen.“ Abgesehen von Langzeitausfall Alexander Vogl hätte man derzeit keine verletzen Spieler zu beklagen und würde deshalb eine gute Trainingsbeteiligung verzeichnen. Viermal wird die SpVgg auf dem Ruhmannsfelder Kunstrasen üben. „Traditionell müssen wir bei uns in Lam in der Winter-Vorbereitung viel improvisieren. Zunächst müssen wir aber ohnehin die körperlichen Grundlagen legen und arbeiten viel im läuferischen Bereich“, so Aschenbrenner.



So gut wie alle Spieler des Kaders stehen gegenwärtig zur Verfügung, einzig Abwehrchef Daniel Gschwendtner weilt aus beruflichen Gründen für zwei Wochen in Kenia und steht bereits beim ersten Testwochenende nicht Gewehr bei Fuß. Maximilian Wellisch greift wieder an. Personell soll sich auch noch etwas tun.



Eine Partie im Nachbarland beim tschechischen Viertligisten Petrin Pilsen läutet am morgen Samstag die Testspielrige der Lamer ein. Es folgen Tests gegen die Ligakonkurrenz vom VfB Straubing (5. Februar) sowie gegen die niederbayerischen Bezirksligisten SpVgg Ruhmannsfelden (18. Februar) und SV Schöfweg (25. Februar). Zwischendrin absolvieren Burgfeld, Loderbauer und Konsorten ein Kurztrainingslager in Pilsen. Mit einem Gastspiel beim FC Sturm Hauzenberg startet am Abend des 1. März die Lamer „Mission Klassenerhalt 3.0“.