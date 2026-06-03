Frankreich top, Jordanien Flop: Das Marktwert-Ranking der WM 2026 Pünktlich zum Start des Turniers stehen nicht nur die sportlichen Qualitäten, sondern auch die Marktwerte der Teams im Fokus. Das Sportportal Sportingpedia hat in einem aktuellen und umfassenden Bericht die Kader aller 48 WM-Teilnehmer analysiert und ein spannendes Ranking der Gruppen nach dem Gesamtwert ihrer Mannschaften aufgestellt. Die Ergebnisse zeigen ein extremes finanzielles Gefälle zwischen den Top-Nationen und den Außenseitern des Turniers. von Sportingpedia · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Die wertvollsten Teams der Weltmeisterschaft 2026 – Foto: Sportingpedia

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Die Analyse ergab, dass alle 48 Mannschaften zusammen einen Wert von 17,57 Milliarden Euro haben. Fast ein Drittel dieses Wertes konzentriert sich jedoch auf nur vier europäische Teams. Frankreich, England, Spanien und Portugal sind die einzigen Mannschaften mit einem Wert von über einer Milliarde Euro und machen zusammen 5,12 Milliarden Euro aus, was 29,2 % des Gesamtwerts des Turniers entspricht.

Frankreich führt das Ranking mit 1,53 Milliarden Euro an, vor England (1,31 Milliarden Euro), Spanien (1,26 Milliarden Euro) und Portugal (1,02 Milliarden Euro). Deutschland verfehlt die Milliardengrenze mit 998 Millionen Euro nur knapp. Brasilien ist mit 912,2 Millionen Euro das wertvollste nicht-europäische Team und belegt insgesamt den sechsten Platz. Der Bericht hebt zudem die Kluft zwischen den wertvollsten und den am wenigsten wertvollen Teams hervor. Frankreich allein ist 77,2-mal so viel wert wie Jordanien, das mit 19,83 Millionen Euro den letzten Platz belegt. Frankreich ist auch mehr wert als die 14 Teams mit dem niedrigsten Wert zusammen.