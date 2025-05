Frankreich: Saisonrückblick Ligue 1 2024/25

Die Saison war geprägt von der Dominanz von PSG, das auch nach dem personellen Umbruch die Konkurrenz klar distanzierte. Olympique Marseille und AS Monaco sicherten sich die weiteren Champions-League-Plätze, während Nizza und Lille international vertreten sind. Am Tabellenende erwischte es mit Saint-Étienne erneut einen Traditionsklub, während Montpellier chancenlos blieb.

Meisterschaft

Paris Saint-Germain (PSG) hat die Saison 2024/25 souverän als französischer Meister abgeschlossen. Das Team von Trainer Luis Enrique sicherte sich bereits am 28. Spieltag vorzeitig den Titel und beendete die Spielzeit mit 84 Punkten, 26 Siegen, 6 Unentschieden und nur 2 Niederlagen sowie einer beeindruckenden Tordifferenz von +57 (92:35). Für PSG ist es die 13. Meisterschaft der Vereinsgeschichte und die elfte in den letzten 13 Jahren. Trotz der Abgänge von Stars wie Mbappé, Messi und Neymar blieb Paris das Maß aller Dinge in Frankreich.