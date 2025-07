Frankonia Wernsdorf: "Unser Ziel ist ein Platz unter den ersten Fünf"

Der SV Frankonia Wernsdorf startet mit viel Energie und einer eingespielten Mannschaft in die Vorbereitung zur neuen Saison in der Landesliga Süd. Der sportliche Leiter Tim Liedloff spricht im FuPa-Teamcheck über bewährte Strukturen, punktuelle Verstärkungen und einen Mannschaftskern, der nach der starken Rückrunde der vergangenen Saison noch mehr erreichen will.

Die Sommervorbereitung in Wernsdorf ist gerade erst angelaufen – und das mit spürbarem Elan. „Unsere Vorbereitung hat am 21. Juli begonnen. Daher lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allzu viel sagen“, erklärt Tim Liedloff. Was jedoch bereits feststeht: Die Basis stimmt. „Wichtig war uns vor allem, dass die Spieler ihre individuellen Trainingspläne in der Sommerpause konsequent umgesetzt haben – und das hat sehr gut funktioniert“, lobt der sportliche Leiter.

Die Reaktion am ersten Trainingstag bestätigte die positive Entwicklung im Team: „Die Stimmung am ersten Tag war durchweg positiv. Man spürt deutlich die Lust auf die neue Saison.“ Dieser Hunger soll sich nun in gezielte Arbeit auf dem Platz übersetzen.

Drei Neuzugänge mit gezieltem Profil

In der Kaderplanung setzt Wernsdorf auf Qualität statt Quantität. „Bisher konnten wir drei Neuzugänge vermelden“, so Liedloff. Im Tor sorgt künftig ein bekanntes Duo für gesunde Konkurrenz.

„Christopher Winters – ein Torwart, der bereits einige Einsätze für uns absolviert hat. Er passt menschlich hervorragend in die Mannschaft und bringt zusätzliche Konkurrenz und Qualität auf der Torwartposition.“

Mit Rick Lehmann stößt ein weiterer vertrauter Name zum Team: „Auch ein alter Bekannter bei uns im Sportpark. Auch er wird wie Christopher um den Platz im Tor kämpfen.“

In der Abwehr wurde ebenfalls gezielt nachgelegt. „Maximilian Schmidt wechselt vom Brandenburger SC Süd zu uns. Von ihm versprechen wir uns insbesondere mehr Stabilität in der Defensive.“

Kader steht – mit Option auf mehr

Auch wenn die drei Neuzugänge gezielt ausgewählt wurden, ist die Personalplanung für die neue Saison noch nicht vollständig abgeschlossen. Liedloff betont jedoch: „Wir verspüren keinen Druck, da wir das Grundgerüst der Mannschaft weitgehend zusammenhalten konnten.“ Sollte sich eine Gelegenheit ergeben, wolle man flexibel reagieren: „Wenn sich dennoch ein passender Spieler findet, werden wir natürlich zuschlagen.“ Weitere Abgänge sind nicht zu erwarten: „Abgänge wird es keine weiteren geben.“

Offensive Qualität und mannschaftliche Geschlossenheit

Inhaltlich sieht Liedloff die größten Stärken seines Teams in der Vorwärtsbewegung – und in der Haltung der Spieler. „Unsere großen Stärken sehen wir ganz klar in der Offensive und im ausgeprägten Zusammenhalt der Truppe.“ Dass diese Mischung funktioniert, habe die letzte Saison gezeigt: „Man merkt, dass wir wieder zu einer Einheit zusammengewachsen sind. Jeder bringt diese Gier mit, Spiele unbedingt gewinnen zu wollen.“

Besonders die Rückrunde der Saison 2024/2025 macht Mut für mehr: „In der vergangenen Saison, besonders in der starken Rückrunde, hat man gesehen, was möglich ist, wenn alle fokussiert sind.“ Diese Aufholjagd zahlte sich aus: „Unsere Aufholjagd wurde am Ende mit einem verdienten 6. Platz belohnt.“

Ziel: Ein Platz unter den ersten fünf

Das starke Saisonende hat das Selbstverständnis in Wernsdorf verändert – der Anspruch ist gewachsen. „Unser Ziel ist ein Platz unter den ersten Fünf“, formuliert Liedloff. Einfach wird das nicht: „Das wird sicher kein Selbstläufer.“ Aber der sportliche Leiter zeigt sich optimistisch: „Wenn wir das umsetzen, was das Trainerteam vorgibt, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen können.“

Seelow vorne – doch viele lauern

Im Kampf um die Tabellenspitze rechnet Liedloff mit einem engen Feld. „Als Meisterfavorit sehen wir Seelow an der Spitze.“ Dahinter gebe es einige Mannschaften, die ebenfalls berechtigte Ambitionen hegen: „Auch Döbern, Hohenleipisch und Luckenwalde werden sicherlich den Platz an der Sonne ins Visier nehmen.“ Der Verlauf der Saison wird aus seiner Sicht über die Konstanz entschieden: „Am Ende, davon bin ich überzeugt, wird sich die Mannschaft durchsetzen, die den längeren Atem hat.“

Kapitänswahl noch offen

Die Führungsfrage auf dem Platz ist in Wernsdorf traditionell Sache der Mannschaft. „Der Kapitän wird, wie in jedem Jahr, von der Mannschaft gewählt“, berichtet Liedloff. Die Entscheidung soll bald fallen: „Diese Wahl wird in Kürze stattfinden und selbstverständlich zeitnah bekannt gegeben.“

Wernsdorf ist bereit für den nächsten Schritt

Mit einem stabilen Kader, gestärktem Selbstvertrauen und klarer Zielsetzung geht der SV Frankonia Wernsdorf in die neue Spielzeit. Die vergangene Rückrunde hat Lust auf mehr gemacht – nun soll mit gezielter Verstärkung und starkem Zusammenhalt der Sprung unter die Top-Fünf gelingen. Die Voraussetzungen sind geschaffen, die Mannschaft ist fokussiert – und der Glaube an das eigene Potenzial größer denn je.