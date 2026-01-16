Frankonia Wernsdorf krönt den Budenzauber – Erkner hält lange dagegen

Der Erich-Ring-Budenzauber hat am heutigen Freitag eindrucksvoll gezeigt, warum Hallenfußball im Winter mehr ist als nur Überbrückung. In einem langen Abend mit 21 Spielen im Modus „Jeder gegen jeden“ setzte sich der SV Frankonia Wernsdorf 1919 an die Spitze eines stark besetzten Feldes. Mit 16 Punkten und 19:9 Toren gewann Frankonia ein Turnier, das lange offen blieb. Der Gastgeber FV Erkner 1920 hielt mit Tempo und Effizienz lange dagegen, während dahinter ein breites Mittelfeld um jede Platzierung kämpfte.

Frankonia Wernsdorf: Konstanz über den gesamten Abend Der SV Frankonia Wernsdorf 1919 beendete den Budenzauber auf Rang eins mit 16 Punkten. Der Start gelang mit einem 3:0 gegen die VSG Rahnsdorf 1949, es folgte ein 3:2 gegen den MSV 19 Rüdersdorf. Besonders prägend waren die Duelle mit den direkten Konkurrenten: ein 3:3 gegen die SG Schulzendorf 1931, ein klares 5:1 gegen den SVM Gosen und zum Abschluss ein 3:2 gegen den FV Erkner 1920 II sowie das entscheidende 2:1 im letzten Spiel gegen den FV Erkner 1920. Frankonia war nicht immer überlegen, aber über den gesamten Abend hinweg stabil.

Ein Turnierabend ohne Ausweichmöglichkeiten Der Modus war so klar wie fordernd: sieben Mannschaften, jede gegen jede, zehn Minuten Spielzeit, keine Pausen zum Durchatmen. Fehler wurden sofort bestraft, gute Phasen konnten ganze Abende tragen. Vom ersten Anstoß an entwickelte sich ein Turnier, das weniger über Taktieren als über Konsequenz entschieden wurde. Wer die Halle nicht annahm, geriet ins Hintertreffen.

FV Erkner 1920: Starker Herausforderer bis zum Schluss

Der Gastgeber FV Erkner 1920 wurde mit 13 Punkten und 15:6 Toren Zweiter. Der Abend begann mit einem deutlichen 4:1 gegen die eigene zweite Mannschaft, setzte sich fort mit einem 3:0 gegen Rahnsdorf und einem 3:1 gegen die SG Schulzendorf. Das 1:1 gegen den MSV Rüdersdorf hielt das Feld eng, ehe Erkner mit einem 3:1 gegen den SVM Gosen erneut Druck aufbaute. Erst die knappe Niederlage im direkten Duell gegen Frankonia im letzten Spiel verhinderte den Turniersieg.

Erkner II nutzt Chancen, bleibt aber im Schatten

Der FV Erkner 1920 II belegte mit 10 Punkten und 9:10 Toren Rang drei. Siege gegen Schulzendorf (2:1), Rahnsdorf (2:1) und Gosen (1:0) brachten die Grundlage, dazu kam ein 1:1 gegen Rüdersdorf. Die Niederlagen gegen die erste Mannschaft (1:4) und gegen Frankonia (2:3) zeigten jedoch die Grenze auf, wenn das Tempo noch einmal angezogen wurde.

Schulzendorf pendelt zwischen Aufschwung und Rückschlag

Die SG Schulzendorf 1931 schloss das Turnier mit 8 Punkten und 14:12 Toren auf Platz vier ab. Der Abend war geprägt von Schwankungen: ein 2:2 gegen Gosen, ein 3:3 gegen Frankonia und ein 4:2 gegen Rahnsdorf standen Niederlagen gegen Erkner (1:3), Erkner II (1:2) und ein 0:3 gegen Rüdersdorf gegenüber. Schulzendorf blieb gefährlich, fand aber keine konstante Linie.

Rahnsdorf, Rüdersdorf und Gosen im engen unteren Feld

Die VSG Rahnsdorf 1949 kam mit 4 Punkten und 6:14 Toren auf Rang fünf. Neben Niederlagen gegen Frankonia und Erkner sorgten das 1:0 gegen Rüdersdorf und das 2:2 gegen Gosen für Zählbares. Der MSV 19 Rüdersdorf sammelte 3 Punkte bei 6:11 Toren, darunter das 2:2 gegen Gosen und ein 1:1 gegen Erkner II, musste sich aber mehrfach knapp geschlagen geben. Ebenfalls 3 Punkte erreichte der SVM Gosen mit 8:15 Toren, der mit mehreren Unentschieden und knappen Niederlagen lange im Turnier blieb, ohne entscheidend vorzustoßen.

Ein Finale ohne K.-o.-Spiel, aber mit Entscheidungsmoment

Besonders war die Dramaturgie dieses Budenzaubers: Kein klassisches Endspiel, sondern eine Tabellenentscheidung im letzten Spiel. Als Frankonia Wernsdorf und der FV Erkner 1920 aufeinandertrafen, stand der Turniersieg auf dem Spiel. Das 2:1 für Frankonia brachte die endgültige Entscheidung und gab dem Abend einen klaren sportlichen Schlusspunkt.