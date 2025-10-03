Frankonia Wernsdorf jubelt, VfB Trebbin feiert, Seelow bleibt makellos

– Foto: Dana Barnack

Der 6. Spieltag der Landesliga Süd begann heute mit packenden Begegnungen. Frankonia Wernsdorf erkämpfte sich gegen denVfB Hohenleipisch einen umjubelten Heimsieg, der VfB Trebbin feierte vor heimischem Publikum den ersten Saisondreier, und Spitzenreiter Victoria Seelow untermauerte seine Titelambitionen mit einem Auswärtserfolg beim Aufsteiger Brieske/Senftenberg.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

220 Zuschauer sahen in Trebbin ein torreiches und packendes Spiel, das den ersten Saisonsieg für den VfB brachte. Zunächst waren die Gäste am Drücker: In der 38. Minute verwandelte Rico Gladrow einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für die SG Phönix Wildau. Doch Trebbin gab nicht auf und schlug kurz vor der Pause zurück. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs war Junior Fofana zur Stelle und erzielte das wichtige 1:1. Mit Schwung kam die Bornemann-Elf aus der Kabine: Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff traf Silas Schelinski zur 2:1-Führung (51.). Als Paul Göring in der 65. Minute das 3:1 nachlegte, schien das Spiel entschieden. Doch Wildau verkürzte nur fünf Minuten später durch Tim Kalmuczak auf 2:3. Trebbin aber ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 73. Minute besorgte Niklas Schubert den Treffer zum 4:2-Endstand. Trebbin feierte ausgelassen den ersten Dreier.

---

Das Spitzenspiel vor 216 Zuschauern in Brieske entschied der SV Victoria Seelow für sich. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg hielt in der ersten Halbzeit stark dagegen und ließ kaum Chancen zu. Doch kurz nach der Pause schlug Seelow zu: In der 47. Minute eröffnete Paul Bechmann den Torreigen und brachte die Gäste in Führung. Marco Rossak erhöhte in der 58. Minute auf 2:0, ehe Tobi Labes in der 69. Minute den Deckel drauf machte. Damit bleibt Seelow auch nach sechs Spielen makellos. Brieske musste dagegen die erste Niederlage der Saison hinnehmen, bleibt aber mit elf Punkten weiterhin im oberen Drittel der Tabelle. ---

Vor 176 Zuschauern lieferte sich Frankonia Wernsdorf ein mitreißendes Duell mit dem VfB Hohenleipisch 1912 und belohnte sich am Ende mit einem 3:2-Heimsieg. Die Hausherren erwischten einen Traumstart: Bereits in der 7. Minute brachte Gordon Teichert sein Team in Führung. Nur 14 Minuten später legte Gordan Griebsch nach und erhöhte auf 2:0. Doch Hohenleipisch fand schnell zurück ins Spiel. In der 24. Minute war es ein Eigentor von Marc Lüdke, das die Gäste zurückbrachte. Wernsdorf zeigte sich unbeeindruckt und schlug erneut zu: Wieder war es Gordan Griebsch, der in der 31. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 stellte. Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Hohenleipisch gegen die drohende Niederlage. Florian Vogt traf in der 70. Minute zum 2:3 und machte die Schlussphase noch einmal spannend. Doch am Ende blieb es beim viel umjubelten Sieg für die Elf von Thoralf Dominok, die sich damit ins Tabellenmittelfeld vorschob. ---

Die Lage in Lübben ist dramatisch. Fünf Spiele, fünf Niederlagen, ein Torverhältnis von 3:41 – der Absteiger aus der Brandenburgliga ist komplett aus der Spur. Das 1:12 bei Wildau war ein erneuter Tiefpunkt, und auch die Defensive wirkte überfordert. Nun kommt mit Luckenwalde II ausgerechnet der Tabellenführer. Die Reserve des Regionalligisten marschiert bislang souverän und zeigte beim 2:1-Erfolg gegen Eisenhüttenstadt auch Moral, als man nach einem Rückstand zurückkam. Steven Demgensky und Fabio Schweigert drehten mit späten Treffern die Partie und sorgten für die weiße Weste der Nachtigall-Elf. Für Lübben könnte es ein weiterer schwerer Nachmittag werden, während Luckenwalde II den sechsten Sieg im sechsten Spiel anpeilt. ---

Eisenhüttenstadt hat nach dem guten Start zuletzt eine kleine Delle erwischt. Die 1:2-Niederlage in Luckenwalde war zwar ehrenvoll, doch die Punkte fehlen im engen Tabellenmittelfeld. Kevin Seliger hatte die Führung erzielt, am Ende stand das Team aber mit leeren Händen da. Nun kommt mit dem 1. FC Guben ein Gegner, der zuletzt beim 2:0 gegen Lauchhammer Selbstvertrauen tankte. Franz Krüger und Niclas Straube waren die Torschützen für die Elf, die damit schon neun Punkte auf dem Konto hat und Anschluss an die oberen Ränge hält. Für beide Teams geht es um wichtige Zähler, um nicht frühzeitig den Anschluss nach oben zu verlieren. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell mit viel Kampf und Leidenschaft einstellen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00 PUSH

Lauchhammer kommt nach der 0:2-Niederlage in Guben weiter nicht vom Fleck. Mit nur einem Sieg aus fünf Partien und einem Torverhältnis von 2:25 steht man tief im Tabellenkeller. Die Defensive ist bislang die Achillesferse, und auch offensiv fehlt es an Durchschlagskraft. Nun empfängt die Schenk-Elf den SV Wacker 09 Ströbitz, der seinerseits eine bittere 0:1-Heimniederlage gegen Döbern hinnehmen musste. Hans Leupold hatte Ströbitz früh geschockt, und danach lief wenig zusammen. Dennoch stehen die Lausitzer mit neun Punkten solide im Mittelfeld. Für Lauchhammer ist es ein Schlüsselspiel, um nicht dauerhaft hinten drin zu verharren. Ströbitz will hingegen beweisen, dass die Niederlage ein Ausrutscher war. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern SG Großziethen Großziethen 15:00 PUSH

Der SV Döbern konnte am vergangenen Wochenende endlich den ersten Sieg der Saison feiern. Beim 1:0 in Ströbitz traf Hans Leupold früh und brachte seiner Mannschaft den ersehnten Befreiungsschlag. Trainer Stefan Schiller dürfte hoffen, dass dieses Erfolgserlebnis neuen Schwung gibt. Gegner Großziethen steht dagegen schon gewaltig unter Druck. Nach der 0:1-Niederlage gegen Brieske hat der Aufsteiger erst einen Punkt geholt und ist damit Vorletzter. Vor allem die Defensive ist anfällig, und im Angriff fehlt es an Effizienz. Für beide Teams ist dieses direkte Duell von enormer Bedeutung: Döbern will den Aufwärtstrend bestätigen, Großziethen muss endlich den ersten Dreier einfahren, um nicht schon früh abgeschlagen zu sein. ---

Morgen, 13:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner VfB 1921 Krieschow Krieschow II 13:00 live PUSH