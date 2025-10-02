Frankonen erwarten Hohenleipisch

Der Feiertag macht’s möglich, dass die VfB-Elf bereits am Freitagnachmittag in Wernsdorf aufläuft.

Die Gastgeber wurden vor Saisonbeginn durchaus zum erweiterten Favoritenkreis gezählt und kassierten auch erst in der Vorwoche die erste Niederlage, allerdings beim Titelkandidaten in Seelow.

Die Hohenleipischer taten sich bisher in Wernsdorf oft schwer und ärgerten sich zuletzt über eine Heim- Niederlage. Gegen die routinierte Frankonia-Elf mit ihrer guten Jung-Alt-Mischung müssen die VfB-Kicker in erster Linie defensiv stabil stehen und spielerisch wieder ihr Potenzial abrufen, um im Sportpark Frankonia gut abzuschneiden.

Die Partie leitet Robert Pischyglowa aus Fredersdorf/Vogelsdorf, an den Seitenlinien sind Pascal Beißert und Saphira Naya Zerrenner (beide Schöneiche).