Frankfurter Verfolgungsjagd und ein Barlage-Dreierpack in Ahrensfelde Brandenburgliga: Die Partien des 20. Spieltags in der Übersicht. von LS · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rene Hofrichter

In der Brandenburgliga herrschte beim heutigen Auftakt zum 20. Spieltag eine Atmosphäre, die von purer Leidenschaft und sportlicher Brisanz geprägt war. Während an der Spitze die Jagd auf den Thron an Intensität gewinnt, lieferten sich die Teams im Tabellenkeller und im Mittelfeld enge Partien, die das Publikum in ihren Bann zogen. Besonders ein Dreierpack in Ahrensfelde und ein überraschender Stolperer in Brandenburg sorgten für reichlich Gesprächsstoff unter den Anhängern.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und großer Intensität lebte, teilten sich der FSV Union Fürstenwalde und der Brandenburger SC Süd 05 vor 202 Zuschauern die Punkte. Die Gäste aus Brandenburg gingen zunächst in Führung, als Justin Flint in der 39. Minute das 0:1 erzielte. Fürstenwalde bewies nach dem Seitenwechsel jedoch Moral und kam durch den Treffer von Dennis Paul in der 56. Minute zum 1:1-Ausgleich. Am Ende blieb es bei diesem Remis. ---

Vor 51 Zuschauern feierte der SV Altlüdersdorf einen souveränen Auswärtssieg beim Werderaner FC Viktoria 1920. Nach einer torlosen ersten Hälfte erwischten die Gäste einen Blitzstart in den zweiten Durchgang: Marcel Horchert traf in der 46. Minute zum 0:1, gefolgt von Ceif Ben-Abdallah, der in der 50. Minute auf 0:2 erhöhte. Den Deckel auf die Partie machte schließlich David Waclawczyk in der 83. Minute mit dem Treffer zum 0:3. ---

Ein dramatisches Finish sahen die 177 Zuschauer. Der Ludwigsfelder FC und der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen lieferten sich lange Zeit einen offenen Schlagabtausch ohne Torerfolg. Erst in der 82. Minute schien Kaloyan Atanasov den LFC mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße zu führen. Doch die Eintracht gab sich nicht geschlagen und rettete in der 90. Minute durch das Tor von Toni Hager zum 1:1 einen wertvollen Punkt. Beide Mannschaften treten damit im unteren Tabellendrittel auf der Stelle. ---

Eine herbe Enttäuschung erlebten die 377 Fans, die zusehen mussten, wie der Gastgeber gegen den Tabellenletzten wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen ließ. Der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf agierte mutig und ging in der 21. Minute durch José Raimundo Silva Magalhaes mit 0:1 in Führung. Brandenburg rannte vergeblich an, konnte die Defensive der Gäste jedoch nicht knacken. In der Schlussphase sorgte Raif Yaman in der 83. Minute mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung. ---

An der Oder unterstrich der 1. FC Frankfurt seine Ambitionen auf die vorderen Plätze. Vor 160 Zuschauern eröffnete Kieran Czech bereits in der 12. Minute den Torreigen mit dem 1:0. Die TSG Einheit Bernau antwortete prompt durch Frederick Fiebig, der in der 18. Minute zum 1:1 ausglich. Frankfurt blieb jedoch spielbestimmend und stellte noch vor der Halbzeit die Weichen auf Sieg: Steven Scharlei traf in der 43. Minute zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte Danny Mank in der 61. Minute mit dem Tor zum 3:1-Endstand. ---

Ein wahres Spektakel erlebten die 160 Zuschauer beim Duell zwischen dem SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde und dem SV Germania 90 Schöneiche. In einer Partie voller Wendungen ging Schöneiche durch Aaron Marcel Weber in der 33. Minute mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause markierte Leon Barlage in der 45. Minute den 1:1-Ausgleich. Die Gäste schlugen jedoch zurück und gingen durch Philipp Wannke in der 57. Minute erneut mit 1:2 in Front. Dann schlug die große Stunde von Leon Barlage: Mit seinen weiteren Treffern in der 75. Minute zum 2:2 und in der 82. Minute zum 3:2 drehte er die Partie im Alleingang zugunsten der Ahrensfelder. ---

Morgen, 14:30 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg 14:30 live PUSH

Den Abschluss des Spieltags bildet am Sonntag die Derby in Sachsenhausen. Beide Mannschaften stehen mit jeweils 22 Punkten fast gleichauf in der Tabelle (Platz 9 und Platz 11). Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für den TuS 1896 Sachsenhausen, der in Oranienburg mit 3:0 triumphierte. Der OFC Eintracht wird alles daransetzen, dieses Ergebnis vergessen zu machen und sich im Mittelfeld zu stabilisieren. Mehr zu diesem brisanten Duell gibt es hier.