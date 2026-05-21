Frankfurt will vorne bleiben – doch Neuruppin gibt Hoffnung nicht auf

– Foto: sportmotion@mail.de

Die Brandenburgliga erlebt ihren wohl dramatischsten Spieltag der Saison. Nach dem 26. Spieltag hat der 1. FC Frankfurt die Tabellenführung übernommen – mit 54 Punkten, zwei mehr als Neuruppin mit 52. Der 27. Spieltag hält gleich mehrere Begegnungen bereit, die den Titelkampf endgültig entscheiden könnten.

Das Flutlichtspiel des Abends hat es in sich. Neuruppin, Tabellenzweiter mit 52 Punkten, muss liefern – und zwar zwingend. Frankfurt führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an, und jeder Patzer der Neuruppiner könnte die Titelträume endgültig begraben. Der Gegner Ludwigsfelde steht mit 30 Punkten auf Rang elf und kämpft noch um eine bessere Platzierung. Das Hinspiel endete torlos 0:0 – eine magere Ausbeute für Neuruppin, die heute unbedingt vermieden werden soll. Für den Tabellenführer in spe ist dies kein Spiel, es ist eine Pflichtaufgabe.

Preußen Blankenfelde-Mahlow, mit 24 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz gleichauf mit Petershagen, empfängt den formstarken SV Ahrensfelde. Mit 41 Punkten und Rang vier zählt Ahrensfelde zu den besseren Mannschaften der Liga. Das Hinspiel war eindeutig: Ahrensfelde gewann 4:0. Für Preußen ist die Lage dramatisch – nach 26 Spieltagen mit 16 Niederlagen ist der Klassenerhalt in weite Ferne gerückt. Heute brauchen sie einen Sieg, koste es was es wolle.

Frankfurt führt die Tabelle an, hat 18 Saisonsiege auf dem Konto und ein Torverhältnis von +43 – die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga. Nun wartet FSV Union Fürstenwalde, Sechster mit 39 Punkten, als Gastgeber. Das Hinspiel gewann Frankfurt knapp mit 1:0. Fürstenwalde ist zuhause eine andere Mannschaft und hat die Qualität, Frankfurt das Leben schwer zu machen. Sollte Frankfurt hier punkten und Neuruppin gleichzeitig siegen, bleibt die Spannung bis zum letzten Spieltag erhalten. Eine Partie mit Titelcharakter.

Altlüdersdorf steht mit 28 Punkten auf Rang zwölf, Miersdorf mit ebenfalls 28 Punkten auf Rang dreizehn – zwei Mannschaften, die den Abstieg noch nicht abgehakt haben. Im Hinspiel setzte sich Altlüdersdorf knapp mit 3:2 durch. Heute könnte der Sieger einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Wer verliert, muss auf Fehler der Konkurrenz hoffen. Ein Spiel unter größtem Druck – und das ausgerechnet als letztes des Wochenendes.

Tabellendritter BSC Süd 05 empfängt den Abstiegskandidaten aus Petershagen. Mit 44 Punkten ist BSC Süd in der Saison fest etabliert, Petershagen dagegen kämpft mit nur 24 Punkten auf Rang 15 ums nackte Überleben. Besonders brisant: Im Hinspiel schlug Petershagen den BSC Süd mit 2:1 – eine Sensation, die die Gäste heute zu wiederholen träumen dürfen. Für Petershagen ist jeder Punkt Gold wert, doch BSC Süd wird zuhause alles daransetzen, diese Blamage zu tilgen.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg TSG Einheit Bernau TSG Bernau 14:00 live PUSH

Ein Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, das dennoch auf beiden Seiten Begehrlichkeiten weckt. Oranienburg steht mit 32 Punkten auf Rang neun, Bernau mit 33 Punkten direkt darüber auf Rang acht. Das Hinspiel endete 1:1, und auch diesmal ist ein enges Duell zu erwarten. Wer gewinnt, festigt seinen Platz im gesicherten Mittelfeld – wer verliert, gerät unter Druck. Oranienburg muss dabei aufpassen, nicht doch noch in den Strudel nach unten hineingezogen zu werden.

Schöneiche auf Rang sieben mit 36 Punkten gegen Sachsenhausen auf Rang zehn mit 31 Punkten – das klingt nach einem klaren Kräfteverhältnis. Doch das Hinspiel erzählt eine andere Geschichte: Schöneiche demontierte Sachsenhausen damals mit 5:1. Ob sich das wiederholt, bleibt offen, aber Sachsenhausen wird alles dafür tun, eine erneute Demütigung zu verhindern. Für Schöneiche hingegen ist ein Sieg die Chance, den siebten Platz weiter abzusichern.

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 Werder BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl 15:00 PUSH