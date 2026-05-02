Frankfurt setzt Neuruppin unter Druck – Torfestival an der Oder Brandenburgliga: Alle Partien des 24. Spieltags in der Übersicht von LS · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rene Hofrichter

Die Brandenburgliga steuert auf ein dramatisches Saisonfinale zu, wie der heutige 24. Spieltag eindrucksvoll unter Beweis stellte. Während das Spitzenduo im Fernduell keine Schwäche zeigte und sich einen erbitterten Kampf um die Tabellenführung lieferte, gab es auf den anderen Plätzen sowohl triumphale Offensiv-Spektakel als auch tiefe Enttäuschung im Ringen um den Klassenerhalt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Vor 175 Zuschauern demonstrierte der Brandenburger SC Süd 05 seine Ambitionen auf das Podium. Nach einer torlosen ersten Halbzeit beim Ludwigsfelder FC platzte der Knoten unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Tim Dethloff erzielte in der 48. Minute die 0:1-Führung. Justin Flint erhöhte in der 57. Minute auf 0:2, bevor erneut Tim Dethloff in der 61. Minute mit seinem zweiten Treffer den 0:3-Endstand besorgte.

---

In der torlosn Partie sahen 376 Zuschauer am Quenz ein zähes Ringen zwischen der BSG Stahl Brandenburg und dem SV Altlüdersdorf. Trotz der lautstarken Unterstützung der Brandenburger Fans gelang es keinem der beiden Teams, die gegnerische Abwehr zu überwinden. Für den Aufsteiger aus Brandenburg ist dieses Unentschieden ein Dämpfer im Kampf um die vorderen Plätze, während Altlüdersdorf einen wertvollen Punkt gegen den Abstieg entführt. ---

An der Oder erlebten 160 Zuschauer eine Machtdemonstration des 1. FC Frankfurt. Die Gastgeber überrollten den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow förmlich. Den Torreigen eröffnete Danny Mank bereits in der 4. Minute mit dem 1:0. Ein Doppelpack von Luca Tobias Reiche in der 10. und 21. Minute sorgte früh für klare Verhältnisse zum 3:0. Nach der Pause schraubten Lennox Liebner mit zwei Toren in der 49. und 68. Minute das Ergebnis auf 5:0. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Jonas Marcellus Ziegler in der 82. Minute zum 5:1, doch Frankfurt schlug durch Elias Bleck in der 86. Minute zum 6:1 und Tom Jahnke in der 89. Minute zum 7:1-Endstand zurück. Frankfurt bleibt Neuruppin mit nur einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. ---

Der Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin musste beim TuS 1896 Sachsenhausen vor 214 Zuschauern hart für seinen Erfolg arbeiten. Achraf El Mhamdi brachte die Gäste in der 26. Minute mit 0:1 in Front. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Felipe da Silva Felix in der 46. Minute auf 0:2, doch Sachsenhausen antwortete prompt durch Jan-Paul Platte, der in der 49. Minute auf 1:2 verkürzte. Rafael Conrado Prudente stellte in der 63. Minute mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent: Petro Dolhov erzielte in der 84. Minute das 1:4, bevor erneut Jan-Paul Platte in der 86. Minute zum 2:4-Endstand traf. Neuruppin behauptet mit nun 51 Punkten die Spitzenposition. ---

Der FSV Union Fürstenwalde bewies vor 131 Zuschauern im heimischen Stadion Geduld. Gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Zählbares heraussprang. Erik Steinmetz verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Nur wenig später besiegelte Lennox Nachkunst in der 79. Minute mit dem 2:0 den Heimsieg. ---

In einer diszipliniert geführten Partie vor 95 Zuschauern feierte der Aufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen einen wichtigen Erfolg gegen die TSG Einheit Bernau. Die Weichen für den Heimsieg stellte Niklas Goslinowski mit seinem Tor zum 1:0 in der 35. Minute. Im zweiten Durchgang sorgte Moses Chuks Njoku in der 71. Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. ---

Ein einseitiges Duell erlebten die 110 Zuschauer beim SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde. Die Hausherren ließen dem Oranienburger FC Eintracht 1901 keine Chance, was vor allem an der Gala von Justin Berger lag. Dieser eröffnete den Torreigen bereits in der 7. Minute mit dem 1:0, erhöhte in der 45. Minute auf 2:0 und machte in der 64. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:0 den Hattrick perfekt. Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte Fabio Findeisen in der 78. Minute. ---