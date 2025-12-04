Frankfurt reist nach Schöneiche, Süd tritt in Oranienburg an

– Foto: Rene Hofrichter

Ein emotional aufgeladener 14. Spieltag steht in der Brandenburgliga bevor. Die jüngsten Ergebnisse haben die Tabelle durchgeschüttelt. Nun stehen acht Partien an, die für mehrere Teams richtungsweisend werden.

Der SV Germania 90 Schöneiche geht nach dem 2:0 gegen den Oranienburger FC Eintracht 1901 mit einem wichtigen Schub Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den 1. FC Frankfurt. Der verwandelte Foulelfmeter von Florian Schulte in der 52. Minute und das Eigentor von Illia Morma zeigten, wie konsequent Schöneiche zuletzt aufgetreten ist. Mit nun 14 Punkten hat der Verein zumindest etwas Luft zur Abstiegszone gewonnen, weiß aber, dass jeder Ausrutscher sofort wieder Druck erzeugt. Frankfurt reist dagegen mit offensiver Wucht an. Der 5:3-Auswärtssieg in Sachsenhausen war ein spielerischer Befreiungsschlag, getragen von den überragenden Auftritten von Lennox Liebner, Marcel Georgi und Danny Mank. Frankfurt steht damit auf Rang 5 und möchte diesen Trend unbedingt fortsetzen. Beide Mannschaften gehen voller Emotionen in die Partie – Schöneiche kämpft um Stabilität, Frankfurt um den Anschluss nach oben. ---

Sa., 06.12.2025, 13:30 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd 13:30 PUSH

Der Oranienburger FC Eintracht steckt nach dem 0:2 in Schöneiche im Tabellenkeller fest. Besonders bitter war das Eigentor von Illia Morma in der 77. Minute, das jede Hoffnung auf eine späte Wende zunichtemachte. Mit 11 Punkten und Rang 15 ist Oranienburg stärker denn je gefordert. Die Aufgabe wird nicht leichter, denn mit dem Brandenburger SC Süd 05 kommt ein Spitzenteam, das selbstbewusst aus dem 3:1 gegen Bernau kommt. Patrick Richter eröffnete den Trefferreigen früh, ehe Tim Dethloff in der 80. und 85. Minute das Spiel entschied. Trotz Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Abdelkarim Koussi zeigte Süd enorme Reife. Für Oranienburg wird diese Partie zum Charaktertest, während Süd den Druck auf Spitzenreiter Neuruppin aufrechterhalten möchte. ---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau SV Altlüdersdorf SVA 13:00 live PUSH

Die TSG Einheit Bernau musste sich am vergangenen Spieltag mit 1:3 in Brandenburg geschlagen geben. Der Anschlusstreffer von Molimi Eyambe Opeh in der 82. Minute kam zu spät. Bernau steht damit auf Rang 10 zurück und braucht dringend Punkte. Der SV Altlüdersdorf dagegen reist mit einem wichtigen 3:0-Erfolg gegen Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf an. Die Treffer von Lukas Bianchini, Hafez El-Ali und David Waclawczyk sorgten für ein klares Statement im Abstiegskampf. Mit nun 17 Punkten hat sich Altlüdersdorf aus der gefährlichen Zone herausgearbeitet. Beide Teams wollen ihre Position festigen, doch die Formkurve spricht leicht für die Gäste. ---

Der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf steckt nach dem 0:3 in Altlüdersdorf noch tiefer im Tabellenkeller. Mit nur 7 Punkten bleibt das Team das Schlusslicht der Liga, und die Niederlage durch die Treffer von Lukas Bianchini, Hafez El-Ali und David Waclawczyk offenbarte die derzeitige Unsicherheit. Ganz anders der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow, der mit einem 4:0-Triumph über Eintracht Miersdorf/Zeuthen ein Ausrufezeichen setzte. Christopher Schulze traf früh, ehe David Nieland mit drei Toren – darunter ein Foulelfmeter – endgültig den Deckel draufmachte. Preußen scheint die schwankende Form hinter sich lassen zu wollen. Für Petershagen wird es ein Kraftakt, gegen diese Offensive zu bestehen. ---

Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen musste beim 0:4 in Blankenfelde-Mahlow eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Die frühen Gegentreffer und die späten Roten Karten gegen Paul Sliwa und Marco Alisch spiegelten den gebrauchten Nachmittag wider. Das Team belegt Rang 7 ab und steht nun vor einer gewaltigen Herausforderung. Denn Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin reist mit einem dramatischen 2:1-Sieg gegen Ahrensfelde an. Nach Rückstand egalisierte Anton Bryzhchuk spät, ehe Ginel Roland Alfred Ronde erst in der 90.+10 Minute das Spiel entschied. Zwar sah Rafael Conrado Prudente noch Gelb-Rot, doch Neuruppin bewies einmal mehr seine Siegermentalität. Das Duell verspricht intensive Momente – Miersdorf will Wiedergutmachung, Neuruppin seine Spitzenposition festigen. ---

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde nimmt nach der knappen 1:2-Niederlage in Neuruppin viel Mut mit. Der Führungstreffer durch Gabriel Telushi und die über weite Strecken starke Defensivleistung zeigen, wie stabil das Team mittlerweile agiert. Ahrensfelde steht mit 19 Punkten im gesicherten Mittelfeld und will diese Position behaupten. Der Werderaner FC Viktoria hingegen kommt mit dem wichtigen 3:1 gegen Ludwigsfelde in dieses Duell. Dima Ronis, Alexander Möhl und Anton Valentin Dosk sorgten für ein starkes Statement – erst spät verkürzte Lennard Quanz für die Gäste. Werder hat damit wieder Anschluss gefunden, bleibt jedoch unter Zugzwang. Beide Teams gehen mit Rückenwind in die Partie, was ein intensives Spiel erwarten lässt. ---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde FSV Union Fürstenwalde FSV Union 13:00 PUSH

Der Ludwigsfelder FC zeigte beim 1:3 in Werder zwei Gesichter. Zwar gelang Lennard Quanz in der 90. Minute noch der Anschluss, doch zuvor hatte man den Gegner zu sehr gewähren lassen. Ludwigsfelde steckt weiterhin im unteren Mittelfeld fest und sehnt sich nach Stabilität. Der FSV Union Fürstenwalde reist hingegen mit einem 1:3 gegen Stahl Brandenburg an – und das trotz früher Führung durch Ingo Wunderlich in der 23. Minute. Jean-Pierre Dellerue und Timm Renner drehten die Partie, bevor Dellerue in der Nachspielzeit endgültig entschied. Beide Teams stehen nun unter Druck. ---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 13:00 PUSH