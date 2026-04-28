Frankfurt nutzt Wolfsburger Schwächen konsequent aus Die VfL-Frauen verlieren bei Eintracht Frankfurt mit 1:3 und geraten im Saisonendspurt ins Stolpern von red · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Die Frauen des VfL Wolfsburg mussten im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt Frauen einen Rückschlag hinnehmen. Beim 1:3 unterlagen die Wölfinnen einer effizienten Frankfurter Mannschaft, die ihre Chancen konsequent nutzte und früh die Grundlage für den Heimsieg legte. Der späte Strafstoßtreffer von Janina Minge blieb am Ende nur Ergebniskosmetik.

Die Partie begann zunächst ausgeglichen, doch mit zunehmender Spieldauer übernahm die Eintracht das Kommando. Wolfsburg fand kaum Zugriff im Mittelfeld und hatte Schwierigkeiten, das hohe Tempo der Gastgeberinnen zu kontrollieren. Bereits in der Anfangsphase rettete die Latte nach einer Hereingabe von Geraldine Reuteler. Torhüterin Nelly Smolarczyk verhinderte zunächst mehrfach den Rückstand, war jedoch machtlos, als Nicole Anyomi nach einem schnellen Umschaltmoment zur Führung einschob (27.). Kurz vor der Pause erhöhte Ereleta Memeti nach einer Hereingabe auf 2:0 (44.).

Kaltstart nach der Pause Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn fiel die Vorentscheidung. Nadine Riesen zog aus der Distanz ab, der Ball rutschte Smolarczyk unglücklich durch die Hände zum 3:0 (46.). Wolfsburg war damit früh im zweiten Durchgang unter Zugzwang. Die Wölfinnen bemühten sich um eine Reaktion, fanden offensiv aber nur selten klare Lösungen. Abschlüsse von Lineth Beerensteyn und Thea Bjelde blieben ohne Erfolg, während Frankfurt die Partie kontrolliert verwaltete.