Frankfurt im Achtelfinale, die Kickers gewinnen die Fußballherzen

In der 2.Runde des DFB-Pokals unterlagen die Stuttgarter Kickers dem Champions-League Teilnehmer Eintracht Frankfurt mit 0:2 (0:2) durch die frühen Treffer von Randal Kolo Muani (11.) und Hrvoje Smolčić (18.). Vor 10.000 Zuschauern im seit 16 Jahren erstmal wieder ausverkauften GAZi-Stadion auf der Waldau zeigten die Fans vor dem Anpfiff eine beeindruckende Choreografie feierten mit ihrer Mannschaft einen beeindruckenden Pokalabend unter dem Fernsehturm. Nach dem Seitenwechsel durften die Anhänger der Degerlocher auf den Anschlusstreffer hoffen, zu einem Torerfolg sollte es aber nicht reichen.



Kickers-Cheftrainer Mustafa Ünal nach der Partie: „Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir diesen Abend hier so gestalten und genießen konnten. Wir wollten unsere Identität zeigen, Herzen gewinnen. Das haben wir erreicht. Und das haben wir meiner Meinung nach sehr beeindruckend gemacht in allen Bereichen. Als Fan, als Mannschaft, als Verein wollten wir zeigen, für was wir stehen. Jeder einzelne, der es gut mit den Kickers meint konnte den Abend genießen und stolz drauf sein.“

Ünal änderte seine Startaufstellung auf zwei Positionen und brachte die defensiv starken Paul Polauke und Niklas Kiefer anstatt Malte Moos und Flamur Berisha. Die Kickers begannen die Partie mutig und extrem lauffreudig, hatten mehr Ballbesitz unter dem Flutlicht auf der Waldau und erspielten sich angefeuert vom begeisterten Publikum den ersten Abschluss im Spiel. Nach einem Einwurf von der linken Seite verlängerte David Braig per Kopf, Nico Blank schoss aus dem Rückraum links neben das Tor (6.). Frankfurt brauchte eine kleine Anlaufzeit, zeigte aber gleich mit dem ersten Torschuss seine Klasse und ging durch den Heber von Randal Kolo Muani über Kickers-Torhüter Ramon Castellucci hinweg 1:0 in Führung (11.). Mit der Führung im Rücken zeigte sich die Eintracht sehr effektiv. Nach einer Eckballhereingabe von Mario Götze stand Hrvoje Smolčić am langen Pfosten goldrichtig und traf mit seinem Kopfballaufsetzer zum 2:0 für die Adlerträger (18.). Der Europapokalsieger hatte das Spielgeschehen nun unter Kontrolle und vergab in der Folge frühzeitig die Weichen für die 3. Pokalrunde zu stellen. Nach einem Abwehrfehler der Blauen traf Rafael Borré freistehend an den rechten Innenpfosten (25.). Und zehn Minuten später setzte Götze seine Direktabnahme nach feiner Vorarbeit von Dina Ebimbe links neben das Tor. So pfiff der souverän leitende Schiedsrichter Deniz Aytekin mit der Zwei-Tore-Führung für die Eintracht zur Halbzeitpause.

Unverändert gingen beide Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Die Degerlocher begannen wieder beherzt und voller Leidenschaft. Konrad Riehle setzte sich auf halbrechter Position gegen Lucas Tuta-Silva Melo durch, schoss dann aber über den Querbalken (50.). Frankfurt war nun auch defensiv gefordert. Nach einer guten Stunde Spielzeit klärten die Adlerträger einem Freistoß aus dem linken Halbfeld von David Kammerbauer genau vor die Füße von Kiefer, dessen wuchtige Direktabnahme aus 20 Metern unglücklich seinen Kapitän Kevin Dicklhuber traf und damit den Weg aufs Tor versperrte. Die Kickers hatten ihre stärkste Phase und boten dem Bundesligisten eindrucksvoll Paroli. Eine weitere Freistoßhereingabe von Kammerbauer landete bei David Braig, dessen Kopfball rechts am Gehäuse von SGE-Torhüter Kevin Trapp vorbeiging (72.). Auf der anderen Seite ließen die Hessen in dieser Phase die Konsequenz im Abschluss vermissen und konnten keinen weiteren Treffer mehr nachlegen.

Am Ende siegte Frankfurt souverän. Die Kickers verpassten die Sensation, gewannen aber viele Sympathien an diesem beeindruckenden Fußballabend voller Emotionen unter dem Fernsehturm.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner: „Ein beherzter Pokalauftrittt der Kickers. Sie haben mutig gespielt und uns immer wieder unter Druck gesetzt. In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht und zwei schnelle Tor erzielt und verpassen es das dritte oder vierte Tor nachzulegen. Am Ende haben wir es kontrolliert und gut die Standards verteidigt. Nochmal ein Kompliment an die Kickers für den beherzten Auftritt und ich hoffe, dass ihr es schafft, dieses Jahr mit dem Aufstieg. Ich werde zuhause Kickers-Fan sein und Euch die Daumen drücken.“

Am Samstag, 22. Oktober 2022 empfangen die Stuttgarter Kickers in der Oberliga Baden-Württemberg den SSV Reutlingen zum Derby. Anstoß im GAZi-Stadion auf der Waldau ist um 14.00 Uhr.

Es spielten:

Stuttgarter Kickers: Castellucci – Polauke (68. Moos), Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Blank, Campagna (68. Berisha), Kiefer (82. Obernosterer) – Dicklhuber, Braig (82. Loris Maier), Riehle (78. Eroglu)

Ersatz: Otto (ETW), Riedinger, Guarino, Kececi

Trainer: Mustafa Ünal