Frankfurt festigt Rang zwei – Zossen meldet sich furios zurück

In der Landesklasse Ost endete der 14. Spieltag mit drei Partien, die kaum unterschiedlicher hätten sein können: Frankfurt bleibt souverän, Markendorf verliert trotz Traumstart ein turbulentes Spiel – und Zossen feiert einen dringend benötigten Aufbruchmoment. Die Tabellenlage spitzt sich weiter zu.
Frankfurt II bestätigt auch in Schöneiche seine beeindruckende Stabilität. Mit einem frühen Treffer stellte Erik Huwe in der achten Minute die Weichen auf Sieg. Die Gastgeber suchten lange nach ihrem Rhythmus, blieben gefährlich im Ansatz, jedoch ohne Durchschlagskraft. Im zweiten Durchgang sorgte Jakub Mizerski in der 56. Minute für die Vorentscheidung, als er zum 2:0 traf. Frankfurt spielte die Führung zu Ende und festigt Tabellenplatz zwei.
---
Die 112 Zuschauer in Markendorf wurden Zeugen eines Duells, das kaum Zeit zum Durchatmen ließ. Markendorf erwischte den perfekten Start: Derenik Mayilyan traf in der sechsten Minute zum 1:0, Dominic Menzel erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Doch die vermeintliche Sicherheit der Hausherren hielt nur kurz. Teltow zeigte beeindruckende Moral und schlug noch vor der Pause zurück: Jonas Gabler stellte in der 32. Minute den Anschluss her. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Joel Bahner in der 48. Minute der Ausgleich. Das Spiel kippte endgültig, als ein Eigentor von Kevin Rene Meissner in der 49. Minute für die Teltower Führung sorgte. Markendorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage, doch Teltow verteidigte entschlossen und sicherte sich wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.
---
Was sich zunächst wie ein weiterer bitterer Nachmittag für Zossen anfühlte, entwickelte sich zu einem emotionalen Spiel. Admira legte stark los: Khalil Khattab brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, Oscar Maaß erhöhte nur fünf Minuten später auf 2:0. Zossen wirkte angeschlagen, aber keineswegs geschlagen. Nach der Pause brannte die Mannschaft förmlich für die Wende. Florian Kozik übernahm Verantwortung und traf in der 48. Minute zum Anschluss, bevor er in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich erzielte. Das Spiel kippte nun deutlich: James Thomas Czesky drehte die Partie in der 70. Minute, Kozik legte in der 73. Minute sein drittes Tor nach. In der Nachspielzeit sorgte Billel Loucif in der 90.+4 Minute für den 5:2-Endstand. Für Zossen bedeutet dieser Sieg mehr als drei Punkte – es ist ein dringend benötigtes Lebenszeichen im Tabellenkeller.
---
