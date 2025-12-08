 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Rene Hofrichter

Frankfurt festigt Rang zwei – Zossen meldet sich furios zurück

Landesklasse Ost: Die Übersicht über die Partien des 14. Spieltags

In der Landesklasse Ost endete der 14. Spieltag mit drei Partien, die kaum unterschiedlicher hätten sein können: Frankfurt bleibt souverän, Markendorf verliert trotz Traumstart ein turbulentes Spiel – und Zossen feiert einen dringend benötigten Aufbruchmoment. Die Tabellenlage spitzt sich weiter zu.

---

Sa., 06.12.2025, 10:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
0
2
Abpfiff

Frankfurt II bestätigt auch in Schöneiche seine beeindruckende Stabilität. Mit einem frühen Treffer stellte Erik Huwe in der achten Minute die Weichen auf Sieg. Die Gastgeber suchten lange nach ihrem Rhythmus, blieben gefährlich im Ansatz, jedoch ohne Durchschlagskraft. Im zweiten Durchgang sorgte Jakub Mizerski in der 56. Minute für die Vorentscheidung, als er zum 2:0 traf. Frankfurt spielte die Führung zu Ende und festigt Tabellenplatz zwei.

---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
2
3
Abpfiff

Die 112 Zuschauer in Markendorf wurden Zeugen eines Duells, das kaum Zeit zum Durchatmen ließ. Markendorf erwischte den perfekten Start: Derenik Mayilyan traf in der sechsten Minute zum 1:0, Dominic Menzel erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Doch die vermeintliche Sicherheit der Hausherren hielt nur kurz. Teltow zeigte beeindruckende Moral und schlug noch vor der Pause zurück: Jonas Gabler stellte in der 32. Minute den Anschluss her. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Joel Bahner in der 48. Minute der Ausgleich. Das Spiel kippte endgültig, als ein Eigentor von Kevin Rene Meissner in der 49. Minute für die Teltower Führung sorgte. Markendorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage, doch Teltow verteidigte entschlossen und sicherte sich wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
5
2
Abpfiff

Was sich zunächst wie ein weiterer bitterer Nachmittag für Zossen anfühlte, entwickelte sich zu einem emotionalen Spiel. Admira legte stark los: Khalil Khattab brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, Oscar Maaß erhöhte nur fünf Minuten später auf 2:0. Zossen wirkte angeschlagen, aber keineswegs geschlagen. Nach der Pause brannte die Mannschaft förmlich für die Wende. Florian Kozik übernahm Verantwortung und traf in der 48. Minute zum Anschluss, bevor er in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich erzielte. Das Spiel kippte nun deutlich: James Thomas Czesky drehte die Partie in der 70. Minute, Kozik legte in der 73. Minute sein drittes Tor nach. In der Nachspielzeit sorgte Billel Loucif in der 90.+4 Minute für den 5:2-Endstand. Für Zossen bedeutet dieser Sieg mehr als drei Punkte – es ist ein dringend benötigtes Lebenszeichen im Tabellenkeller.

---

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
2
2
Abpfiff

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
3
4

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
2
1
Abpfiff

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
1
3
Abpfiff
+Video

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
7
1
Abpfiff

