Frankfurt festigt Rang zwei – Zossen meldet sich furios zurück

In der Landesklasse Ost endete der 14. Spieltag mit drei Partien, die kaum unterschiedlicher hätten sein können: Frankfurt bleibt souverän, Markendorf verliert trotz Traumstart ein turbulentes Spiel – und Zossen feiert einen dringend benötigten Aufbruchmoment. Die Tabellenlage spitzt sich weiter zu.

Frankfurt II bestätigt auch in Schöneiche seine beeindruckende Stabilität. Mit einem frühen Treffer stellte Erik Huwe in der achten Minute die Weichen auf Sieg. Die Gastgeber suchten lange nach ihrem Rhythmus, blieben gefährlich im Ansatz, jedoch ohne Durchschlagskraft. Im zweiten Durchgang sorgte Jakub Mizerski in der 56. Minute für die Vorentscheidung, als er zum 2:0 traf. Frankfurt spielte die Führung zu Ende und festigt Tabellenplatz zwei. ---