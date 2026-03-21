Frankfurt festigt Platz zwei, während Stahl in Unterzahl Federn lässt Brandenburgliga: Der 19. Spieltag wurde heute abgeschlossen. von LS · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

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Die Brandenburgliga lieferte zum heutigen Abschluss des 19. Spieltags ein Wechselbad der Gefühle. Während an der Tabellenspitze der 1. FC Frankfurt seine Verfolgerrolle festigte, boten die Partien auf den anderen Plätzen alles, was den Fußball ausmacht: von torreichen Aufholjagden über bittere Eigentore bis hin zu dramatischen Treffern in der Nachspielzeit. Für einige Teams bedeutete dieser Spieltag einen wichtigen Befreiungsschlag, für andere schmerzhafte Punktverluste im Kampf um die Platzierungen.

In einem intensiven Duell beim SV Altlüdersdorf demonstrierte der MSV 1919 Neuruppin bereits früh seine Effektivität. Die Gäste nutzten ihre Gelegenheiten konsequent und gingen in der 13. Minute durch einen von Rafael Conrado Prudente verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Der Spitzenreiter setzte sofort nach und erarbeitete sich nur wenig später die nächste Chance vom Punkt: In der 18. Minute erhöhte Felipe da Silva Felix ebenfalls per Foulelfmeter auf 0:2. Altlüdersdorf gab sich jedoch nicht geschlagen und bewies Moral. Die Bemühungen der Hausherren zahlten sich im zweiten Durchgang aus, als David Waclawczyk in der 68. Minute den Treffer zum 1:2-Anschluss markierte. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte Neuruppin den knappen Vorsprung mit Leidenschaft und sicherte sich den wertvollen Auswärtssieg.

In einer diszipliniert geführten Partie vor 115 Zuschauern sicherte sich der SV Germania 90 Schöneiche drei wichtige Punkte gegen den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow. Die Gastgeber gingen kurz vor der Halbzeitpause in Führung, als Florian Schulte in der 39. Minute zum 1:0 einnetzte. Blankenfelde-Mahlow fand in der Offensive kein Durchkommen gegen die stabile Defensive der Germania. In der Schlussphase sorgte Deniz Citlak in der 79. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung. --- Heute, 14:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd Werderaner FC Viktoria 1920 Werder 1 2 Abpfiff Vor 270 Zuschauern musste der Brandenburger SC Süd 05 einen herben Rückschlag hinnehmen. Der Werderaner FC Viktoria 1920 trat konzentriert auf und nutzte seine Gelegenheiten im ersten Durchgang. Alexander Möhl brachte die Gäste in der 13. Minute mit 0:1 in Führung. Die Werderaner blieben am Drücker und erhöhten in der 39. Minute durch Rudi Krivoscheev auf 0:2. Die Hausherren bemühten sich in der Folge um den Anschluss, doch dieser kam zu spät: Davin Marris Hackbarth erzielte in der 88. Minute lediglich noch das 1:2. ---

Ein dramatisches Ende erlebten 216 Zuschauer in Miersdorf. Der Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg ging in der 35. Minute durch Jonas Günther mit 0:1 in Führung und schien lange Zeit auf Siegkurs. Die Situation verschärfte sich für die Gäste, als Elias Große in der 75. Minute die Rote Karte sah. Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen drängte in Überzahl auf den Ausgleich und wurde tief in der Nachspielzeit belohnt: Nick Ebert markierte in der 94. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer. ---

Im Duell der Oberliga-Absteiger sahen 134 Zuschauer eine turbulente Begegnung. Der Ludwigsfelder FC ging durch Romario Hartwig bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Führung, doch Fabio Findeisen glich für den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde in der 10. Minute zum 1:1 aus. Lennard Quanz brachte die Gäste in der 39. Minute erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel glich Lucas Albrecht in der 54. Minute zum 2:2 aus, nur damit ein Eigentor von Leon Barlage in der 57. Minute den LFC wieder mit 2:3 nach vorne brachte. Nachdem Teisir Alhasan in der 68. Minute die Gelb-Rote Karte sah, nutzte Ahrensfelde die Überzahl: Blenard Colaki erzielte in der 84. Minute den 3:3-Endstand. ---

Eine Machtdemonstration bot der Oranienburger FC Eintracht 1901 vor 105 Zuschauern gegen den FSV Union Fürstenwalde. Überragender Akteur auf dem Platz war Abdul-Hamid Saadaev, der den Torreigen in der 17. Minute mit dem 1:0 eröffnete. Kwasi Boateng erhöhte in der 27. Minute auf 2:0, bevor erneut Abdul-Hamid Saadaev in der 43. Minute zum 3:0-Halbzeitstand traf. Auch nach dem Wechsel ließen die Gastgeber nicht locker. Wieder war es Abdul-Hamid Saadaev, der in der 57. Minute mit seinem dritten Treffer auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte Nicolaus Zurawik in der 62. Minute mit dem 5:0. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die 95 Zuschauer in Bernau, bei dem die Führung mehrfach wechselte. Die Gäste vom TuS 1896 Sachsenhausen erwischten den besseren Start durch Jan-Paul Platte, der in der 9. Minute zum 0:1 traf. Die TSG Einheit Bernau kam jedoch postwendend zurück, begünstigt durch ein Eigentor von Dennis Wulff in der 16. Minute zum 1:1. Adrian Evers drehte die Partie in der 34. Minute zum 2:1, und Maik Gragert erhöhte in der 55. Minute auf 3:1. Sachsenhausen bewies jedoch Moral: Timo Hirschle verkürzte in der 58. Minute auf 3:2, bevor erneut Jan-Paul Platte in der 75. Minute den 3:3-Ausgleich markierte. Das letzte Wort hatte Bernau, als Ksawier Mlynski in der 84. Minute den 4:3-Endstand besorgte. ---