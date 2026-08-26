Frankfurt erweist sich als perfekter Pokal-Gast für den SC St. Tönis

Bis auf das Ergebnis kann der SC St. Tönis rundum zufrieden sein. – Foto: Jens Terhardt

So langsam aber sicher kehrt beim Oberligisten SC St. Tönis wieder Normalität ein. Am Freitagabend spielte der SC in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt und kassierte eine historische 0:11-Niederlage. Dennoch überwiegt beim Fünftligisten der Stolz über das Erreichte , über den Finaleinzug im Niederrheinpokal und die Qualifikation für den DFB-Pokal, aber auch darüber, dass man sich bundesweit als ein guter Gastgeber hat präsentieren können, der durchaus in der Lage ist, solche Herausforderungen zu bewältigen.

Zu einem gelungenen Pokalabend gehören neben guten Gastgebern allerdings auch gute Gäste – und genau als solche haben sich die Frankfurter erwiesen. Und zwar in allen Facetten. Da wären zum einen die Fans, die mit ihrem lautstarken Support und der beeindruckenden Choreografie dafür gesorgt haben, dass dieser Pokalabend noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der Austausch mit den Fanbeauftragten im Vorfeld bezüglich der Choreo sei sehr respektvoll abgelaufen, schildert Lukas Moes, der 2. Vorsitzende des SC St. Tönis. Die Nord-Tribüne hätten die Frankfurter zudem in einem guten Zustand hinterlassen. Alle Sitzschalen waren dort, wo sie hingehörten, die Sanitäranlagen waren ebenfalls noch intakt. Das war in der Vergangenheit nicht immer so, wenn größere Fanszenen in der Grotenburg aufschlugen.

Frankfurt verzichtet auf seinen Anteil

Neben den Anhängern haben sich aber auch die Spieler und die Verantwortlichen der Eintracht als gute Gäste gezeigt. Während sich die Spieler im Anschluss an die Partie noch Zeit für zahlreiche Fotowünsche nahmen, hat die Führungsriege den Sportclub mit zwei schönen Gesten gleich doppelt überrascht. „Axel Hellmann hat uns ein Frankfurt-Trikot mit dem Namen ‚Hagedorn‘ überreicht – und in seiner Rede vor dem Spiel angekündigt, dass der Bundesligist auf seinen Anteil der Gelder verzichten wird“, so Lukas Moes am Montagmittag. Laut Statuten hätte die Eintracht Anrecht auf etwa die Hälfte der Spieltagseinnahmen etwa aus Ticketing, Catering und Merchandising gehabt. „Wir hätten uns keinen besseren Gast vorstellen können.“