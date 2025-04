Frankenwaldderby

Am Mittwoch gastiert die SV 05 Froschbachtal zum Derby in der REWE-Arena in Selbitz. Hierbei steht bereits fest, dass die Gäste nun auch rechnerisch bereits sicher abgestiegen sind. Allerdings konnten die Frösche nach der Winterpause in den meisten Spielen durchaus überzeugen und auch einige verdiente Punkte sammeln.