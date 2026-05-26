Frankenau träumt von der KOL: Relegation bringt Ausnahmezustand

Am Mittwochabend empfängt Frankenau den Zweiten der Kreisliga A Waldeck, den TuS Bad Arolsen, zum ersten von zwei Entscheidungsspielen. Anstoß ist um 19 Uhr auf dem Rasenplatz in Frankenau. Für den TSV geht es dabei um mehr als nur einen sportlichen Erfolg. Der Verein kann nach eigener Darstellung Vereinsgeschichte schreiben und nach fast 20 Jahren wieder Kreisoberliga-Fußball nach Frankenau holen.

Verein mobilisiert für den großen Abend

Entsprechend groß ist die Mobilisierung rund um die Partie. Über die eigenen Kanäle rief der TSV seine Anhänger dazu auf, Werbung für das Spiel zu machen, Freunde und Bekannte mitzubringen und die Mannschaft lautstark zu unterstützen. „Wir wollen euch ALLE hören und wissen, dass ihr da draußen seid, wenn das Spiel läuft“, schrieb der Verein vor dem Heimspiel.