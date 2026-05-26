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Frankenau träumt von der KOL: Relegation bringt Ausnahmezustand
Der TSV Frankenau empfängt den TuS Bad Arolsen zum ersten von zwei Entscheidungsspielen um den Aufstieg in die Kreisoberliga Waldeck-Frankenberg – die Vorfreude im Lager des Vizemeisters ist riesig.
Eine lange Saison hat den TSV Frankenau an den Rand eines besonderen Moments geführt. Nach dem zweiten Platz in der Kreisliga A Frankenberg und dem überzeugenden 5:1-Erfolg gegen die SG Oberes Edertal II zum Abschluss der Spielzeit 2025/26 wartet nun die entscheidende Herausforderung: die Relegation um den Aufstieg in die Kreisoberliga Waldeck-Frankenberg.
Am Mittwochabend empfängt Frankenau den Zweiten der Kreisliga A Waldeck, den TuS Bad Arolsen, zum ersten von zwei Entscheidungsspielen. Anstoß ist um 19 Uhr auf dem Rasenplatz in Frankenau. Für den TSV geht es dabei um mehr als nur einen sportlichen Erfolg. Der Verein kann nach eigener Darstellung Vereinsgeschichte schreiben und nach fast 20 Jahren wieder Kreisoberliga-Fußball nach Frankenau holen.
Verein mobilisiert für den großen Abend
Entsprechend groß ist die Mobilisierung rund um die Partie. Über die eigenen Kanäle rief der TSV seine Anhänger dazu auf, Werbung für das Spiel zu machen, Freunde und Bekannte mitzubringen und die Mannschaft lautstark zu unterstützen. „Wir wollen euch ALLE hören und wissen, dass ihr da draußen seid, wenn das Spiel läuft“, schrieb der Verein vor dem Heimspiel.
Auch organisatorisch bereitet sich Frankenau auf erhöhten Andrang vor. Dauerkartenbesitzer wurden aufgefordert, ihre Karten mitzubringen. Zudem machte der Verein auf die vorgesehene Parksituation aufmerksam.
Sportlich dürfte den Gastgebern das starke Saisonfinale zusätzlich Rückenwind geben. Nun wartet allerdings mit dem TuS Bad Arolsen ein Gegner, der ebenfalls nur noch zwei Spiele vom Aufstieg entfernt ist. Die Ausgangslage ist klar: Zwei Vizemeister, zwei Spiele – und nur ein Ziel.