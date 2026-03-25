Franka Arnholdt: Zwischen Zahnarztpraxis und Torrausch

Der Kantersieg gegen die SGM war kein Zufall, sondern das Ergebnis purer Leidenschaft und einer Prise besonderer Motivation durch den Coach. Es war ein Nachmittag, an dem einfach alles zusammenpasste. „Die Mannschaftsleistung war gut, auf allen Positionen vom Torwart bis zur Spitze ein bisschen besser. Zudem haben wir in den entscheidenden Momenten zugeschlagen, dazu kam noch das nötige Derby-Glück“, analysiert Arnholdt den Erfolg emotional. Doch es gab noch einen ganz speziellen Ansporn, der die Beine vielleicht noch ein Stück schneller machte: „Die Extra-Motivation kam von der Pizza, die der Coach bei einem Sieg spendiert.“

Trotz ihrer individuellen Stärke und der beeindruckenden Torquote bleibt die Angreiferin des 1. FC Normannia Gmünd die personifizierte Bescheidenheit. Dass sie nun im Rampenlicht steht, rührt sie zwar, doch ihr Herz gehört der gesamten Truppe. „Vielen Dank. Gerechnet? Nein, überhaupt nicht“, gesteht Arnholdt und fügt hinzu, die im modernen Sport selten geworden ist: „In einem Mannschaftssport wie Fußball fühlt es sich immer etwas seltsam an, als Einzelperson herausgestellt zu werden. Am Ende ist es immer die Leistung der gesamten Mannschaft. Fußball ist nun mal eine Teamleistung. Die Auszeichnung gilt somit eigentlich uns allen.“

Die Magie des linken Fußes im Sturmzentrum

Mit einer Präzision hat Arnholdt ihre 20 Saisontreffer markiert. Ihr Rezept ist dabei so simpel wie effektiv, geprägt von einem klaren Instinkt vor dem Gehäuse. „Am liebsten mit links“, verrät die Torjägerin über ihre bevorzugte Abschlussvariante. Dass sie im Sturm aufläuft, ist für sie auch eine Frage des Temperaments und des unbändigen Offensivdrangs. Sie erklärt ihre Positionswahl: „Am liebsten spiele ich im Sturm. Ganz einfach: Wenn ich hinten spielen würde, hätte ich immer die Versuchung, nach vorne zu rennen.“

Heimatgefühl auf dem grünen Rasen im Schießtal

Für viele ist ein Verein nur eine Durchgangsstation, für Arnholdt ist die Normannia ihre sportliche Identität. Die Wurzeln sitzen tief, die Verbundenheit zum Umfeld ist beispiellos. „Das Team, der große schöne Rasenplatz im Schießtal und die Tatsache, dass ich keine fünf Minuten mit dem Auto zum Training fahren muss“, machen den Verein für sie so besonders. Es ist eine Treue, die Seltenheitswert hat: „Zudem habe ich noch nie in einer anderen Frauenmannschaft gespielt. Normannia ist Heimatgefühl.“

Das Allerbeste: Gemeinsam mit der Schwester auf dem Platz

Hinter jedem Talent steckt oft ein Wegweiser – im Falle von Franka Arnholdt ist es die eigene Familie. Wenn sie über ihre Lieblingsspielerin spricht, wird es besonders emotional. Es ist ihre große Schwester, die einst alles ins Rollen brachte. „Meine große Schwester – und das nicht nur aus familiärer Loyalität. Sie ist der Grund, weshalb ich Fußballschuhe besitze“, erzählt die 25-Jährige voller Dankbarkeit. Dass sich der Kreis nun schließt, ist für sie das größte Geschenk: „Dass wir heute zusammen auf dem Platz stehen, ist für mich das Allerbeste.“

Die Jagd nach der Pokaltrophäe

Aktuell rangiert ihr Team auf dem fünften Tabellenplatz, doch der Hunger auf Erfolg ist noch lange nicht gestillt. Für den Rest der Saison hat sich Arnholdt mit ihrer Mannschaft viel vorgenommen. Es geht um Ehre, den Pokal und die Zukunft des Sports in Gmünd. Ihr Ziel ist klar definiert: „Erst mal die Liga unsicher machen, die Pokaltrophäe mitnehmen und neue Mädels für den Fußball und die Normannia begeistern.“ Dabei bleibt sie jedoch eine Spielerin des Augenblicks: „Ich habe keine großen Pläne. Ich plane lieber den nächsten Pass als die nächste Saison.“

Zwischen Zahnarztpraxis und Verbandsliga-Tennis

Wer glaubt, Arnholdts Leben bestünde nur aus Fußball, unterschätzt der junge Frau. Die Stürmerin, die auf dem Rasen so entschlossen agiert, sorgt im Berufsleben für gesunde Zähne: Sie ist Zahnärztin. Und wenn sie nicht gerade Tore schießt oder Patienten behandelt, glänzt sie in einer weiteren Sportart auf hohem Niveau. Ihre zweite Leidenschaft ist Tennis, wo sie in der Verbandsliga aufschlägt. Es ist diese beeindruckende Balance aus akademischem Fleiß und sportlicher Höchstleistung, die Franka Arnholdt zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit der Region macht.