Frank Zilles hat bis zum Saisonende bei 04/19 übernommen.

Frank Zilles fordert ein Signal von Ratingen 04/19 ein Der Sportliche Leiter hat bei den Ratingern wieder die Verantwortung an der Seitenlinie. Beginnend mit dem Duell in Biemenhorst am Sonntag sind die Spiele relevant für andere.

Wie in der Vorsaison, als Trainer Martin Hasenpflug zurückgetreten war, muss der Sportliche Leiter Frank Zilles die Saison der Oberliga Niederrhein zu Ende bringen, nachdem Ratingen 04/19 zuletzt nach der 1:3-Pleite gegen Schlusslicht TVD Velbert mit Peter Radojewski den zweiten Trainer in dieser Spielzeit entlassen hat. Drei Spiele stehen noch aus, auf das Duell beim SV Biemenhorst am Sonntag (15.15 Uhr) folgen noch die Begegnungen gegen den Mülheimer FC und beim FC Büderich.

Morgen, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst Ratingen 04/19 Ratingen 15:15 PUSH Für die Ratinger geht es um nichts mehr, der Tabellenneunte könnte in der Endphase noch einen Platz gut machen oder weiter abrutschen, ohne jedoch in Gefahr zu geraten – der Klassenerhalt ist sicher. Das ist die bittere Wahrheit einer Saison, in der 04/19 oben mitspielen wollte und dieses Ziel klar verfehlte. Aus den jüngsten sieben Spielen gab es nur einen Punkt. Das ist desaströs.

Und es kann entscheidend sein im Abstiegskampf für andere Mannschaften, denn Biemenhorst steht als Tabellen-13. mit 33 Punkten nur fünf Zähler vor der Abstiegszone, in der der nächste Ratinger Gegner Mülheim als 16. des Klassements mit 27 Zählern liegt – liefert 04/19 an beide erneut Punkte ab, kann das auch Auswirkungen auf den 1. FC Monheim (Tabellen-14., 32 Punkte) oder den 1. FC Kleve (Zwölfter, 33 Punkte) haben. Das ist Zilles natürlich bewusst. „Wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung betreiben. Da kann ich nur an die Spieler appellieren. Die brauchen jetzt nicht zu glauben, wir hätten nur noch Freundschaftsspiele.“ Der Sportliche Leiter weiß aber auch: „Wir haben eigentlich oft genug an die Spieler appelliert. Sie sind jetzt in der Verpflichtung, etwas richtig zu stellen und die Saison nicht ausklingen zu lassen. Das erwartet der Verein von ihnen, das erwarte ich von ihnen. Und das sollte auch der Selbstanspruch der Spieler sein. Wir reden da nicht einmal von Sieg oder Niederlage in Biemenhorst, sondern von einem Signal, dass die Spieler gewillt sind zu fighten und ihren Mann zu stehen.“