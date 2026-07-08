Frank Wachmeister zurück auf der Trainerbank des SV Schelsen

– Foto: SV Schelsen

In der Schlussphase der vorigen Saison hatte Marc Gülzow sein Amt als Trainer des Mönchengladbacher A-Ligisten SV Schelsen niedergelegt, der Verein die Position erst einmal nicht neu besetzt. Nun kehrt der Trainer zum A-Ligisten zurück, der der Klub den schönsten Moment seiner noch relativ jungen Vereinsgeschichte bescherte: Der ersten Aufstieg ins Kreisoberhaus in der Vereinsgeschichte im Jahr 2022.

Aufstiegstrainer wieder da

Dieser Aufstieg, den der Verein jetzt vier Mal in Folge gehalten hat, gelang seinerzeit Coach Frank Wachmeister, der dann 2023 das Amt zur Verfügung stellte, nachdem er das Team auf Platz acht geführt hatte. Nun kehrt er auf die Trainerbank seines Heimatvereins zurück, wie der Verein freudig in einer Mitteilung verkündet.

"Der Vorstand der Fußballabteilung des SV Schelsen freut sich, dass Frank Wachmeister zur neuen Saison wieder das Traineramt für die Erste Mannschaft des in der Kreisliga A spielenden SV Schelsen übernommen hat. Frank Wachmeister war bereits von 2019 bis Mitte 2023 verantwortlicher Trainer der Ersten Mannschaft des SV Schelsen. Mit ihm gelang der Mannschaft im Jahr 2022 der Aufstieg in die Kreisliga A." Die Aufgabe hat Wachmeister indes bereits angetreten, er leitete das Auftakttraining am vorigen Freitag. Abteilungsleiter Reimund Esser ist derweil sicher, so wird er in der Erklärung zitiert, dass "Frank Wachmeister mit seiner sportlichen Erfahrung und seinen Ideen wieder sehr gut führen kann."