Frank Stöcklin: "Wir wollen uns mit starken Gegnern messen"

Der FC Freiburg-St. Georgen setzt die positive Entwicklung der letzten Jahre fort. Frank Stöcklin, der seit dieser Runde für die Übungsleitung verantwortlich zeichnet, wirft einen Blick voraus auf spannende Aufgaben – und auf die Begegnungen des siebten Spieltags.

BZ: Herr Stöcklin, am kommenden Wochenende empfängt Ihre Mannschaft den SV Endingen, der zuletzt den ersten Saisonsieg landen konnte. Der Spielplan gibt es eigentlich kaum her, dass Sie die Endinger einmal beobachten konnten. Welche Informationen haben Sie über den Gegner?

Ich glaube, Endingen ist eine sehr spielstarke Mannschaft und individuell sehr gut besetzt. Sie hatten einen schweren Start und mussten sich in die Liga einfinden, aber mit dem 5:0 gegen Buchenbach haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt. Wir schauen daher überhaupt nicht auf den Tabellenplatz. Wir sind gewarnt und haben großen Respekt vor Endingen.