Frank Stöcklin: „Ich liebe mutigen Fußball“

Trainer Frank Stöcklin freut sich über die neue defensive Stabilität seines Teams FC Freiburg-St. Georgen. – Foto: Norbert Kreienkamp

Zurzeit hat der FC Freiburg-St. Georgen in der Bezirksliga einen Lauf. Das 4:0 gegen Spitzenreiter Prechtal/Oberprechtal kommt nicht von ungefähr, erläutert Coach Frank Stöcklin im Spieltagtipp.

Herr Stöcklin, ich würde gerne auf den 4:0-Heimsieg gegen den Tabellenführer SG Prechtal/Oberprechtal zurückkommen. Wie verlief das Spiel aus Ihrer Sicht?

Frank Stöcklin: Der Spielverlauf war eindeutig. Wir waren klar die bessere Mannschaft, waren von Anfang an aggressiv auf dem Platz, haben die Zweikämpfe gesucht und gewonnen. Wir wollten den Gegner bespielen, mit Tempo, mit Tiefe, mit Kreativität, und das ist uns fast in Perfektion gelungen. Ich kann mich an keine Torchance von Prechtal erinnern. Weiterlesen: Frank Stöcklin, FC Freiburg-St. Georgen: "Ich liebe mutigen Fußball" (BZ-plus)