Frank Schaefer verlässt auf eigenen Wunsch die Fortuna Fortuna muss sich einen neuen Direktor für das Nachwuchsleistungszentrum suchen. Frank Schaefer, der den Job bisher innehat, verlässt die Düsseldorfer Ende Februar 2023.

Der wichtigste Mann im Nachwuchs bei Fortuna Düsseldorf geht: Frank Schaefer, bisher Direktor des Nachwuchsleistungszentrum in Düsseldorf, wird den Verein Ende Februar 2023 verlassen. Das gab der Verein am Donnerstagmittag bekannt. Demnach lösen beide Parteien den Vertrag einvernehmlich auf. Der Wunsch kam allerdings vom 59-Jährigen.

„Der Wunsch von Frank Schaefer, die Fortuna zu verlassen, kam überraschend“, sagte Fortuna-Vorstand Klaus Allofs, der sein Bedauern über diese Entscheidung ausdrückte, diese aber respektiere. „Wir hätten gerne mit Frank weitergearbeitet, denn er hat in seinen über sechs Jahren bei der Fortuna hervorragende Arbeit geleistet und unser NLZ sowohl sportlich als auch strukturell auf eine ganz neue Ebene gehoben“, so Allofs weiter. Er hob hervor, dass die Jugendmannschaften der Fortuna trotz geringer Mittel in den höchsten Spielklassen vertreten sind und viele Jugendspieler in den vergangenen Jahren im Profibereich integriert wurden. Dies sei auch Aufgabe eines Nachfolgers von Schaefer.

Schaefer arbeitete vor seiner Zeit bei der Fortuna nur beim 1. FC Köln, wo er unter anderem als Jugendtrainer angestellt war, aber auch die Profis für 24 Spiele in der Saison 2010/2011 betreute. Danach ging er wieder in die Nachwuchsarbeit zurück, war später auch noch einmal Sportlicher Leiter der Kölner – und in der Saison 2011/2012 noch einmal für vier Spiele Interimstrainer der Profis. 2016 wurde er dann in Düsseldorf Leiter des Nachwuchszentrums, bevor er 2019 zum Direktor ernannt wurde.