Frank Ronstadt wechselt auf Leihbasis zu Viktoria Köln

Kurz vor Ende der Transferphase hat der 1. FC Kaiserslautern einen weiteren Abgang zu verzeichnen: Frank Ronstadt wechselt auf Leihbasis zu Drittligist Viktoria Köln.

Frank Ronstadt wechselte im Januar 2024 vom SV Darmstadt 98 auf den Betzenberg. Nachdem er zunächst regelmäßig für die Roten Teufel zum Einsatz kam, musste er zum Start der vergangenen Saison und auch zum Start in die neue Spielzeit verletzungsbedingt pausieren. Mit der Leihe zu Viktoria Köln soll Ronstadt wieder zu regelmäßigen Einsatzzeiten kommen.

„Wir wissen um die Stärken von Frank. Durch seinen verletzungsbedingten Ausfall ist es für ihn aktuell nicht einfach, seinen Platz im Kader zu finden. Wir möchten ihm daher mit der Leihe zu Viktoria Köln die Möglichkeit geben, auf einem hohen Niveau wieder zu regelmäßigen Spielzeiten zu kommen“, erklärte FCK-Sportdirektor Marcel Klos zur Leihe.