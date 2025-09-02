Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Eibner
Frank Ronstadt wechselt auf Leihbasis zu Viktoria Köln
Kurz vor Ende der Transferphase hat der 1. FC Kaiserslautern einen weiteren Abgang zu verzeichnen: Frank Ronstadt wechselt auf Leihbasis zu Drittligist Viktoria Köln.
Frank Ronstadt wechselte im Januar 2024 vom SV Darmstadt 98 auf den Betzenberg. Nachdem er zunächst regelmäßig für die Roten Teufel zum Einsatz kam, musste er zum Start der vergangenen Saison und auch zum Start in die neue Spielzeit verletzungsbedingt pausieren. Mit der Leihe zu Viktoria Köln soll Ronstadt wieder zu regelmäßigen Einsatzzeiten kommen.
„Wir wissen um die Stärken von Frank. Durch seinen verletzungsbedingten Ausfall ist es für ihn aktuell nicht einfach, seinen Platz im Kader zu finden. Wir möchten ihm daher mit der Leihe zu Viktoria Köln die Möglichkeit geben, auf einem hohen Niveau wieder zu regelmäßigen Spielzeiten zu kommen“, erklärte FCK-Sportdirektor Marcel Klos zur Leihe.
„Die letzten Wochen waren für mich nicht einfach. Ich habe intensiv für meine Genesung gearbeitet und möchte mich nun auch wieder auf dem Platz behaupten und regelmäßig Wettkampfpraxis sammeln. Daher bin ich den Verantwortlichen des FCK und Viktoria Köln dankbar, dass sie mir den Wechsel ermöglicht haben. Ich werde mich voll reinhängen, um wieder an mein Leistungsmaximum zu kommen“, so Frank Ronstadt.