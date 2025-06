Frank Orben: Mit 54 Jahren Verbandsliga-Debüt

OFFENBACH. Das war zum Abschluss eine dicke Packung in der Pfalz. Ohne wirklichen Ersatzspieler war die SG Eintracht zum letzten Saisonspiel beim FSV Offenbach gereist, mit einer 1:6 (0:3)-Packung kehrten die Bad Kreuznacher zurück. Die deutliche Niederlage beim feststehenden Absteiger kam nicht von ungefähr.

Das hatte es in dieser Form wohl noch nicht gegeben. Ohne echten Ergänzungsspieler waren die Bad Kreuznacher angereist. Neben Trainerassistent Chris Diedrich saß mit Betreuer Frank Orben nur noch der Betreuer der Eintracht, gelernter Torwart und daher im Harry-Czyzewsky-Gedächtnis-Trikot, auf der Gäste-Bank. Und er feierte im jugendlichen Alter von 54 sogar sein Verbandsliga-Debüt, kam in den Schlussminuten für Fabian Haas in die Partie. Der wiederum war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich froh, nach einem halben Dutzend Gegentreffern erlöst worden zu sein.

„Frank spielte ja sogar zu Null“, hatte Thorsten Effgen seinen Humor trotz der Klatsche nicht verloren. Der Eintracht-Coach war auch gar nicht mal so unzufrieden eingedenk der Umstände: „Bei der Personalsituation und drückender Schwüle haben wir viele Chancen erarbeitet, uns aber oft selbst im Weg gestanden. Hinten war natürlich Luft nach oben.“