Frank Mölsen ist Vorsitzender des Kreises Duisburg/Mülheim/Dinslaken

Frank Mölsen wurde mit Mehrheit für weitere vier Jahre in der Wahlperiode 2025 - 2029 als Kreisvorsitzender im Kreis Duisburg / Mülheim / Dinslaken gewählt. Mölsen übernahm den Kreisvorsitz bereits im März 2023 kommissarisch. Am 31. Dezember 2022 verstarb nach langer schwerer Krankheit der Kreisvorsitzende Peter Thomas.



Cemal Güclü wurde aus den Reihen der Vereine als neuer Kreisgeschäftsführer auf der Versammlung vorgeschlagen, nachdem man bis zum Kreistag keinen geeigneten Kandidaten gefunden hatte. Güclü wurde mit Mehrheit im Amt bestätigt.

Niklas Schneider wurde als Kreiskassenwart wiedergewählt. Schneider bekleidet bereits seit September 2020 das Amt - zunächst kommissarisch.

Michael Krieger wurde als Vorsitzender im Kreisfußballausschuss (KFA) erneut für vier Jahre gewählt. Als Beisitzer wurden Michael Klein und Haluk Piricek wiedergewählt. Theodor Kluth, vorher Mitglied im Kreissportgericht (KSG), Abdullah Topcu und Matthias Quint, der von der Versammlung vorgeschlagen wurde, komplettieren den Kreisfußballausschuss.

Der Kreisschiedsrichterausschuss (KSA) um Christian Breßer (Vorsitzender), Gerrit Wiesner, Dennis Rohde und Tim Grevelhörster (alle Beisitzer) und Marc Waldbach (Jungschiedsrichterreferent) wurden auf dem Kreisschiedsrichtertag vom 25. März 2025 gewählt.

Die bisherigen Beisitzer Florian Weinmann und Dalibor Guzijan standen nicht mehr zur Wahl. Auf dem Kreistag wurde der Kreisschiedsrichterausschuss bestätigt. Wolfgang Müller soll nach dem Kreistag als zusätzliches Mitglied des Kreisschiedsrichterausschusses berufen werden.

Sehlke scheidet aus dem Kreissportgericht aus



An der Spitze im Kreissportgericht (KSG) hat es einen Wechsel gegeben, da Karl Sehlke aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stand. Ulrich Pütz wurde als Nachfolger vorgeschlagen und aus den Reihen der Vereine wurde mit Veli Atmaca ein weiterer Kandidat ins Spiel gebracht. In einer geheimen Abstimmung setzte sich Pütz, der auch Mitglied im Verbandssportgericht (VSG) ist, gegen Atmaca durch. Pütz ist im Kreis kein Unbekannter, denn der erfahrene Sportrichter übernahm bereits in der Vergangenheit den Vorsitz der damaligen Kreisspruchkammer.



Stephanie Acri, Gürcan Al, Marcel Hermann, Stefan Oppenberg und Okan Uyma wurden als Beisitzer im Kreissportgericht vorgeschlagen. Aus der Versammlung heraus wurden drei weitere Kandidaten vorgeschlagen.



Es kam zu einer geheimen Abstimmung, da das Kreissportgericht nur aus bis zu fünf Beisitzern bestehen darf. Acri, Al, Hermann, Oppenberg und Uyma setzten sich am Ende durch. Al gehörte dem Kreissportgericht bereits in der vergangenen Wahlperiode an.

Der Kreisjugendausschuss (KJA) um Jürgen Wöhrmann (Vorsitzender), Elmar Hof, Stefan Kaehler, Michael Krieger, Klaus Nebgen und Paul Zajac (alle Beisitzer) wurden auf dem Kreisjugendtag vom 27. März 2025 gewählt.



Das Kreisjugendsportgericht (KJSG) um Jürgen Klump (Vorsitzender), Veli Atmaca, André Remke und Sebastian Steinbrink (alle Beisitzer) wurden auch auf dem Kreisjugendtag vom 27. März 2025 gewählt. Die bisherigen Beisitzer Ingo Heemsoth, der ins Verbandsjugendsportgericht (VJSG) gewechselt ist, und Peter Althans standen nicht mehr zur Wahl.

Der Kreisvorstand wird auf der konstituierenden Kreisvorstandssitzung Marc Waldbach zum Kreiskonfliktbeauftragten (KKB), Guido Becker zum Kreisehrenamtsbeauftragten (KEAB) und Andreas Kucharski und Andreas Wallasch zum Kreisqualifizierungsbeauftragten (KQB) berufen.



Für den FVN-Verbandstag am 05. Juni 2025 wurden 13 Delegierte nominiert und für den WDFV-Verbandstag am 30. August 2025 wurden 3 Delegierte nominiert.